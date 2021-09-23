中秋連假期間，民眾攝取過量高油高糖的食物，加上運動時間變少，衛福部台中醫院肝膽腸胃科醫師莊家舜說，年節過後胃食道逆流患者激增，他建議患者可透過調整飲食習慣、減重、舒壓等方式降低胃食道逆流的發生率。

莊家舜說，一般胃食道逆流的症狀除了吐酸水、胸口灼熱、吞嚥困難之外，常常還有一些非典型的症狀，如咽喉痛、沙啞、牙齦發炎、慢性咳嗽、胸悶胸痛等，有些「走錯路」的病人會經由耳鼻喉科、胸腔科或心臟科轉介至腸胃科，讓醫師做進一步診斷與評估。

他表示，目前最常見診斷胃食道逆流的方法是胃鏡，透過內視鏡觀察賁門（胃與食道交接口）是否鬆弛或潰瘍，但僅有三分之一的人可以透過胃鏡發現逆流性食道炎，另外三分之二的人要透過「24小時胃酸檢測」來觀察。臨床上會將胃食道逆流的病人分為「胃酸異常暴露」、「對逆流過度敏感」及「功能性心灼熱」三類來對症下藥。

莊家舜也強調，雖然有很多新型抑制胃酸的藥物上市，但還是會有約40％的病人對藥物反應不佳，原因就是病人生活飲食起居不正常，或是沒有穩定服藥，導致胃食道逆流像慢性病一樣，難以根治。

莊家舜建議，胃食道逆流的病人可從改善生活習慣著手，包括調整飲食習慣，避免攝取咖啡因、巧克力、高糖高油或辛辣重口的食物，同時也要細嚼慢嚥，避免暴飲暴食，建議飯後也別立刻躺下，且睡前2－3小時避免進食。

並建議戒除菸、酒、檳榔。而因肥胖會導致腹壓上升，增加胃部壓力，容易產生胃食道逆流，如患者合併有肥胖症，應從減肥下手；莊家舜說，壓力也會導致胃食道逆流，建議可以透過心理諮商、冥想、漸進式肌肉鬆弛練習等方式來紓壓，降低生活上的不安及焦慮。另，太緊的衣褲會讓負壓增大，建議患者宜穿著寬鬆衣褲。

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