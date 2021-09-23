台灣基進立委陳柏惟罷免案將於10月23日投票，前立委顏寬恒也以志工身分投入罷免活動。至於為何從一開始不表態，到最後投入當志工，顏寬恒也親吐心聲。

顏寬恒今（23）日在線上直播節目「品觀點」中坦言，罷免案一開始大家都不看好，但二階連署時受到很多人的支持，共獲得4萬3979人連署；而罷免案能順利進行，主要就是因為陳柏惟在立法院質詢時的荒腔走板，不管跟行政院長蘇貞昌說疫苗像蝦子，或說要請香港人來台當兵、能不能在海底挖砂藏潛艦，都沒有辦法想像，這會是從一個立委的嘴巴講出來的。

顏寬恒接著提到，疫情期間，從沒看到這位立委在選區內幫選民爭取任何權利，包括拒絕國際認證疫苗4千萬劑的採購，遇到缺水也無法爭取到任何幫助，淹水也沒看他出來要求中央幫忙或監督。

前立委顏寬恒（右）以志工身分，投入罷免台灣基進台中立委陳柏惟活動，並透露態度轉變關鍵。（圖／摘自品觀點YouTube）

至於有人質疑，陳柏惟又沒殺人放火，為什麼要罷免他？顏寬恒說，殺人放火自然會有刑法來調查處理，罷免是看看這個對象是不是背離民意、是否符合人民期待。

而為什麼最後會站出來表態，顏寬恒表示，因兩人是對手，如果落選又站出來罷免一定惹人非議，確實會有顧忌，但後來看到鄉親願意為地方挺身而出，也看到陳柏惟這一年中沒有照顧地方、配合執政黨，不管疫苗採購或進口萊豬，甚至贊成大麻合法化，且還沒上任就欺騙選民，說要讓中火停一天，種種的荒腔走板，人民決定罷免他。加上民眾也質疑，既然顏寬恒是該區選民，願不願意跟大家站在一起？顏寬恒說，最後是因為被鄉親感動，因此決定跟這4萬3000多位民眾站在一起。

此外，先前傳出陳柏惟掃街時與罷免團體狹路相逢，竟質問對方「你為什麼要罷免我？」顏寬恒證實確有此事，他認為，這些會罷免他的民眾本來就討厭他，陳柏惟有這樣的行為後，反而讓他們更堅定，一定要罷免陳柏惟。

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