美國參議院民主黨大老德賓（Dick Durbin）周三宣布，參議院排定於下周就政府撥款和提高舉債上限的法案進行表決。由於共和黨已經揚言將擋下該法案，使美國政府倒債的風險急升，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）警告，不要以為央行能阻擋得了債務違約引發的風暴。

前一日美國眾議院已經通過這項防止政府關門，並暫停執行政府舉債上限的法案。一名眾議院民主黨人提出警告，如果共和黨的反對導致法案受阻，可能使美國陷入一場歷史性的倒債危機。

參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）已經放話，其黨團將推翻這個凍結28.4兆美元聯邦舉債上限的緊急法案。

現在美國所剩的時間已經不多，現行的聯邦政府資金法案將於10月1日落日，這表示國會必須在9月30日以前通過一項撥款法案，才能防止政府關門和債務違約。

美國財政部長葉倫此前警告，美國可能在10月用盡所有能繼續支付帳單的選擇，而這可能使美國有史以來首度陷入債務違約。眾議院周二通過的緊急法案將支持政府繼續運作到12月3日。

稍早前聯準會主席鮑爾在決策會議後的記者會上表示，聯準會可能無法讓經濟和金融市場免於受到美國債務違約的影響，他敦促國會提高舉債上限，以避免這個災難性的風險。

他表示：「及時提高債務上限非常重要，如此美國才能在帳單到期時付款。如果無法這麼做，美國經濟和金融市場可能受到重創，這根本不是我們應該要考慮的事情」。鮑爾表示，在倒債發生時，任何人都不應該以為聯準會或其他任何人可以完全護住市場或經濟。

國際評級機構穆迪首席經濟學家Mark Zandi亦警告美國如果倒債，將使其經濟面臨堪比「經濟大衰退」（Great Recession）的災難。他在報告中指出，一旦美國無法償還債務，且情況未能盡快獲得解決，則隨之而來的經濟衰退將導致600萬人失業，失業率將飆升至9%，而美國人的家庭財富總計將損失約15兆美元。