美股四大指數同步反彈，尤其代表科技股的那斯達克指數上漲逾1％，費城半導體指數也勁揚2％以上，台股今（23）日重返萬七大關，指數上揚超過1％，與台股指數連動的2倍槓桿ETF，包括元大台灣50正2（00631L）等多檔ETF，股價都大漲2％以上，多頭重振旗鼓。

隨著費半強彈、國際油價連日大漲、運價盤堅、蘋果新機預售傳佳績等利多支撐，台股今日在台積電、聯電、台塑化、南亞、台塑、貨櫃三雄、南電及瑞昱等領軍上漲下，指數穩上攻堅，指數站上萬七關卡之上。

在證交所交易的ETF中，與台股連動的群益臺灣加權正2、國泰臺灣加權正2、富邦臺灣加權正2、元大台灣50正2等都大漲2％以上，除了與台股指數連動ETF大漲外，陸股今日反彈，中信中國高股息大漲3％以上，期街口布蘭特正2漲近3％，與日股連動的元大日經225、富邦日本正2，與美股連動的國泰美國道瓊正2、元大S&P500正2、富邦NASDAQ正2等都大漲1.5％以上。