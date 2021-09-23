沈玉琳穿著舒適內褲，下面不悶了。（勇鍺能量褲提供）

荒謬大師沈玉琳躍升直播銷售巨星，18日為新產品「勇鍺能量褲」直播，短短1小時，創下超過百組的銷售佳績。粉絲團湧入上百則留言，並有網友大膽提問閨房秘密，沈玉琳撂下狂言：「不要說3天1次，我可是1天3次！」他自豪閨房事絕對不讓老婆委屈，笑說：「同社區的人都知道，我老婆每天都吹口哨出門。」還開玩笑說以前兩性議題都是許藍方在說，但現在她不方便，「我來告訴大家。」

沈玉琳經營婚姻的不二法則，笑說自己就是透明人，所有的行程都是老婆安排，手機也完全公開透明，不怕查勤，「之前到外地工作，連便當都沒吃又趕回台北繼續錄影，我的行程就是這麼滿。」除此之外，他與老婆對於房事也沒在馬虎，老婆不時會角色扮演，穿水手服，他則是信手捻來，有次工作剛好扮演候選人，就直接把競選背心帶回家，搖身一變飾演候選人。

隨著年紀增長，沈玉琳坦言血液循環沒有年輕時好，過去曾穿過不好的內褲，緊繃悶熱，直呼：「根本是烤小鳥。」他選擇貼身衣物時，要求一定要吸濕、排汗，透氣，不悶熱，尤其是內褲，夏天容易有異味，沈說，男生不要外表光鮮亮麗，結果下面悶出一堆隱疾。

沈玉琳手上主持節目、通告滿檔，但先前因為疫情工作錄影全停擺，開始接單場直播，因為直播只要自己在家就可以進行，疫情降級後，工作人員也不需太多即可執行。沈透露，之前看過很多直播銷售主，從來沒想過自己會加入直播主行列，沒想到因為疫情關係悶在家，剛好有友人介紹嘗試，結果播了幾次銷售效果十足，詢問的廠商越來越多，收入反而不受疫情影響，同時也累積不少銷售心得。