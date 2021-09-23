在車上放數本「人力資源管理」的大學教科書籍來佯裝正當的學生。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

郭都會推陳出新促銷活動，強調「新產品」、「新口感」來吸引民眾回購。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

警方起獲毒品咖啡包38包（毛重226克）、愷他命、贓證物等。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

以郭姓主嫌為首的販毒集團，疫情期間利用網路，以限時促銷活動販售毒品，並與藥腳行動交易，郭嫌為躲避警方查緝，販毒用車放大學修課書籍，佯裝大學生，日前遭刑大幹員查緝，員警識破郭改變造型，直問「髮型換了捏」，郭不耐煩回，「每次都被你抓」，起獲毒品咖啡包38包（毛重226克）、愷他命、贓證物等，與另名同夥以違反毒品罪嫌起訴。

警方指出，發現18歲郭嫌與20歲吳嫌共組販毒集團，2人主打多種限時促銷活動來吸引客人，並強調「以客為尊」，會依氣候變化及特殊節日透過微信來噓寒問暖、關心客人的生活，台中市警察局刑警大隊長期監控，見時機成熟收網，郭嫌2次皆擔任販毒小蜜蜂都是被同一警查獲。

台中市刑大表示，販毒集團利用通訊軟體將販毒犯行當作個人事業在經營，與一般店面販售服務業般都會推陳出新促銷活動，強調「新產品」、「新口感」來吸引民眾回購，並強調「以客為尊」，要隨時注意客人的喜好，來增加客人的「回購率」，

刑大指出，郭嫌與吳嫌最擅長的就是「攻心計」提醒客人「今天有點冷，記得多穿一點」，再加上隨時舉辦「限時促銷」等活動，只要3分鐘內來電就能折扣200元，讓客人感受「CP值」超高，該販毒集團大膽在網路上高調兜售，仍被警方一舉破獲。

刑大表示，台中市號稱「天羅地網」及「電子城牆」的都會區，警方的巡邏密度超高，因此很多販毒者經常栽在台中警方的手上，這次吳與郭嫌異想天開在車上放數本「人力資源管理」的大學教科書籍來佯裝正當的學生族群，還是逃不過法網，終究落網。