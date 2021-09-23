國民黨候選人朱立倫透露，高雄市前市長韓國瑜通電話時要他加油，今再跟韓團隊高雄市前副市長葉匡時同框，朱立倫強調，韓國瑜已表示不會公開表態，卻非常支持並鼓勵他，韓並希望自己昔日的老同事能盡量幫他。

朱立倫表示，葉匡時本來就是他的老朋友，將來國民黨更重要的是有藍軍大智庫，葉匡時在很多專業上，絕對是國民黨重要的人才，他將來當選後，也需要葉匡時全力支持。

朱立倫說，至於韓國瑜方面，韓已經表示過不會出面公開表態，但是他非常支持鼓勵，他跟我講能夠讓我好好加油，並請很多老同事，像是李四川、葉匡時等人關心他、支持他，讓他非常感謝。葉匡時表示，他在交通部當政務次長時，當時朱立倫當行政院副院長也幫忙他在高鐵上的案子做了很好的處理。

被問到黨內認為一直操作棄保，最後恐怕張亞中會當選，有些票回流到江啟臣那邊，朱立倫笑說，這不是正好相反嗎？

對於張亞中反駁自己是「紅統」，朱立倫指出，主張統一是張亞中的長期一貫態度，張也是令人尊重的「統派理論大師」，社會大眾認為所謂「紅統」就是被中共統一，張教授的主張，看起來似乎就是接受對岸的條件，這算不算是紅統，社會自有公評。

朱立倫強調，後天就要選舉，希望選後團結一致，他當選後會來請益江啟臣、張亞中、卓伯源，每一位都是國民黨人才，將來有很多希望他們能夠幫忙，大家一起努力。他會在9月25日化解掉黨內分裂的疑慮，把大家整合在一起。