台南市北門區錦湖里鄉親反對佳怡土資場設置土石方資源堆置場，今天上百名鄉親到市議會陳情，自救會長郭添貴指出，該土資場址下方埋有鹽分改良管，若遭破壞恐影響數百公頃農地，要求市府撤銷土資場核可執照。

台南市議會第3屆第6次定期會今天首日開議，北門區100餘名鄉親由自救會長郭添貴帶隊，手持「官逼民反」等抗議布條，到台南市議會陳情，一行人希望向市長黃偉哲當面陳情，不過未見到黃偉哲，而是由工務局長蘇金安出面，議長郭信良、市議員蔡秋蘭，杜素吟、吳禹寰、陳昆和等人也出面接受陳情。

台南市工務局表示，土資場5月已自主停工，日前連續大雨、野草叢生，業者申請工地除草、清運損壞模板及挖掘排水路，昨天已函文通知業者暫緩施作。

佳怡工程公司在北門區錦湖里申設土石方資源堆置處理場，但場址下方埋有鹽分改良管，當地農民7月底曾向台南市議長郭信良陳情。郭添貴說，當時郭信良做出2項結論，指該土石方資源堆置場設立會造成諸多疑慮和爭議，工務局應重新審慎評估，市府也應邀集專家評估該地是否適合設立土石方資源堆置場。

郭添貴不滿說，市府在調查報告尚未完成前，竟發文變相准業者復工，藐視議長裁示，罔顧農民生計，希望市府盡快撤銷該土資場核可執照。

工務局指出，業者從2019年4月申請設置土資場，去年4月設置核准設置許可，審查期間並無「鹽分改良管相關資訊」，且「非都市土地變更編定執行要點」第一級、第二級敏感區，並無審查鹽分改良管項目。工務局說，經議會受理陳情，已委託專業團體現場試掘、鑽探，確認鹽分改良管位置及土壤承載力，將以專業評估達到保護鹽分改良管方式，解決民眾疑慮。