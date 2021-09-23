醫療界流傳健保署行文全台各醫療團體要求為民眾打COVID-19疫苗「誤刷」健保卡的醫療診所「更正」刷健保卡資料，經查全台初步收回約2600萬元健保費，健保署副署長蔡淑鈴證實此事，她表示，可能宣導不足以致誤刷，讓醫療診所有「自清」機會，以免觸法。

健保署8月初行文中華民國醫師公會全國聯合會、中華民國基層醫療協會、中華民國區域醫院協會等各單位，「道德勸說」各團體轉知醫療院所，勿以單純到醫療院所接種疫苗、沒有就醫的民眾為對象，虛報健保費用，如自行檢視有申報錯誤情形，8月底前洽健保署各分區辦理更正。

健保署違規查處室副組長董玉芸指出，由於醫療院所持續回報更正，健保署仍受理中，初步統計至9月初全台各地有數百家醫療診所更正、共收回約2600萬元的健保費。

董玉芸說，依《健保特約管理辦法》第46條規定，醫療院所在該署尚未展開調查前，主動修正健保申報資料，可避免被追究行政責任，此次接種COVID-19疫苗的量很大，才會行文通知。

據了解，嘉義檢調會同健保署8月初調查嘉義市一家績優診所涉詐領健保費、民眾打疫苗盜刷健保卡，不法獲利共約6000萬元，引起健保署高度關切，而有提醒醫療院所「校正回歸」健保費申報之舉。