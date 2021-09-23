為推廣邦交國的產品、觀光及文化，促進雙向經貿，外交部與外貿協會舉辦的「邦交國嘉年華」，今年推出各式系列活動，今日則正式啟動專屬網頁（https://www.twdiplomaticallies.com／index.php），邀請國人及國際友人上線共襄盛舉，礙於新冠肺炎疫情難以出國，但仍可透過線上旅遊，認識友邦的地理環境、美食和人文風俗。

外交部的邦交國嘉年華推出系列活動，包括留台生人力媒合計畫、產品創意行銷暨創業競賽、中秋節友邦食材生鮮箱、旅遊任意門虛擬旅遊、文化體驗及美食市集等。其中「邦交國及新興市場國家留台生人力媒合計畫」吸引了超過200位外籍生、35間企業參加，在1個月內媒合就業徵才超過900場次，有助鼓勵台灣企業善用友邦留學生的語言、專業技能，以及熟悉母國文化的優勢，開拓邦交國及海外市場

外交部國經司司長蔡允中說，外交部今年第一次針對邦交國辦理系列的大型活動，目的是希望能夠透過經貿、人才、美食、觀光及文化等多重面向，鼓勵台灣民眾參與公眾外交，搭建我們與友邦的緊密連結及深厚情誼。

台灣與帛琉今年催生出全球第一個雙向旅遊泡泡，帛琉駐台大使歐克麗指出，旅遊泡泡目前運行良好，原本大家擔心會把病毒帶進帛琉，實際上沒有發生，帛琉現已放寬12至17歲年輕人施打疫苗，若家長帶12歲以上小孩前往帛琉，也可一起施打疫苗，歡迎台灣旅客到當地旅遊。

外貿協會表示，即日起至10月底，邦交國嘉年華專網中的「美食市集」專區，將提供與北北桃多達30家餐廳攜手合作，限定推出的友邦食材或風味特色料理，消費者可於活動期間利用外送平台訂餐或親自前往品嚐，創造獨一無二的友邦新食記。