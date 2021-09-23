網紅四叉貓接種疫苗後於禾馨抗體檢驗數據，但因中央未開放自費驗抗體，禾馨違規恐面臨5至25萬罰鍰。北市衛生局長黃世傑今指出，要看調查結果與中央指引做決定，「沒有說一定要罰啦」，中央目前傾向開放117家機構驗抗體，衛生局將核定費用，不會訂上限。

北市議員王世堅表示，網紅去做抗體檢驗，應有檢驗自己身體的權利，法律是為人民服務，黃世傑有醫學專業應該知道，他們都有接這樣的檢查，不解的北市要罰是因為醫療院所收費，「做服務當然有收費啊？難道做勞動服務？」

黃世傑指出，關於血清抗體檢驗，就如同PCR檢驗，原先也是要中央核定，現在有授權地方開放，機師專案有12家，還有117家檢驗機構，中央沒有開放一般民眾自費檢驗，檢驗費用需要報地方衛生局，按照醫療法核定，雖然禾馨有申請，但中央沒開放所以無法核定，「沒有說一定要罰他啦」。

黃世傑強調，費用訂太高對市民不好，訂太低也不符成本，需要成本分析，衛福部昨有開會，初步了解，目前傾向以前做公費抗體的機構，可以做自費檢驗，中央不訂上限或統一價格，由地方核定再報到中央去，但仍須指揮中心中心公布。

黃補充，費用需由集購提出，通過醫審會，北市不會訂價格上限，假設某一家成本分析合理，訂一個價格後，以後機構只要在那個價格以下，大概就不必再核定，「可以說是暫時的上限」，只要不超過那個價格，在台北市就可以。

對於禾馨的罰則，黃世傑表示，按照醫療法確實沒有報准核可，不符合現在規定，就是不太適合，明天禾馨書面答覆，再根據調查結果及中央公布的指引決定，「沒有說一定要罰啦」。