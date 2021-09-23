邁入第14年，深受樂迷喜愛的「搖滾台中」，今年雖受疫情影響，暫時還無法開放民眾入場，為避免廣大樂迷向隅，中市新聞局24日起至26日，將透過線上直播把這14年來儲存熱情與能量放送給全台樂迷。直播中除有人氣樂團拍謝少年打頭陣，陸續有滅火器、流氓阿德等金曲熱情演出，整個周末讓大家一起嗨翻天！

新聞局指出，9月24日搖滾台中前夜祭，將由台語搖滾人氣樂團拍謝少年打頭陣，與日本成軍20餘年的經典數搖樂團the band apart線上共演熱鬧開場；成員有三分之二為台中人的拍謝少年，雖離鄉背井到台北發展卻仍心繫家鄉，回來分享這一路的風景。

新聞局表示，9月25日至9月26日搖滾台中主活動共邀請40組藝人，並搶先公開暖身歌單，其中包含金曲金音得獎以及入圍樂團，滅火器、宇宙人、鄭宜農、流氓阿德、柯泯薰、Vast&Hazy、海豚刑警、拍謝少年、Crispy脆樂團等。

除此之外，更邀請海外團體一起線上同樂，當中包含近年人氣爆棚的京都「爆裂」數學搖滾樂團tricot，以及多次席捲台灣的日本蹦跳Disco樂團的the telephones，讓海內外樂迷們一同在線上跨界心連心！

新聞局長黃國瑋說，受疫情影響，2021下半年全台許多音樂活動被迫延期、取消，市府規畫的「2021搖滾台中」則維持辦理並改採線上直播，避免人群聚集形成防疫破口，同時仍能幫助樂團、支持音樂，面對疫情，期盼透過音樂凝聚力，持續帶給樂迷滿滿的熱情與活力。

新聞局強調，搖滾台中線上直播將於9月24日晚間6時至8時，及9月25日、26日上午10時至晚上10時準時上線，民眾可在台中市政府新聞局YouTube頻道、TVBSNEWS觀看，也可在臉書粉絲專頁「搖滾台中」收看。