本月27日即將滿60歲的「跨世紀天王」劉德華今年迎來出道第40週年，影視歌三棲的他，在剛出道時沒人氣時，不怕嘗試勇於拍攝許多電影，讓他漸漸被觀眾熟知。當時帥氣的他被貼上「偶像派」標籤，而高EQ的劉德華回應：「實力派本身就是偶像，你對他的演技有信心，他就是偶像；你對我的長相有信心，我就是偶像」，看出了他對於外界評論的淡然自若，並對自己保有信心。

不過劉德華對於自己的信心也不只是說說而已，他憑藉實力不僅拿下多座歌曲獎項，電影戲劇的表現成就更是非凡。劉德華於1999年和劉青雲一同主演的電影《暗戰》讓他奪下個人的第一座香港電影金像獎最佳男主角獎，自此一洗大眾對於他是「偶像」的刻板印象，並獲封「影帝」稱號。

細數劉德華作品中，和周星馳共同合作的第一部電影作品《賭俠》劉德華飾演的陳小刀相當經典，當時票房不僅開出紅盤，更讓劉德華和周星馳、周潤發並肩成為港產賭片系列代表人物；劉德華和周星馳合作的第二部電影作品《整蠱專家》，片中相當多經典搞笑的對白和橋段，至今依然是許多五、六年級生的青春回憶。而劉德華和劉青雲一同主演的警匪片《暗戰》是劉德華首次嘗試反派角色，片中劉德華和劉青雲精彩的對手戲也是相當大的看點之一。

於2015年上映的溫情牌電影《失孤》劇情內容揭露了大陸當時相當嚴重的誘拐孩童現象，獲得廣大的關注，劉德華為了詮釋好片中角色，不僅將自己曬黑以及嚴格控制飲食體重，最終呈現的作品更是狠狠賺取了大批觀眾的熱淚。

而劉德華近年的電影作品，於2017年上映的《俠盜聯盟》，片中他再度飾演神偷，不僅足智多謀，與舒淇、楊祐寧的三人組合更被網友喻為「史上最高顏值神偷天團」，此外這部電影也跨多國取景，製作成本相當大手筆，片中也擁有不少精彩高難度動作特技，包含驚險爆破、極速飛車、刺激槍戰，甚至穿著飛行裝由高空而降等，精彩刺激程度都打破華語電影的紀錄，是個值得影迷們一看再看的經典作品。

龍華電影台於9月份推出劉德華生日特輯，尤其在劉德華生日當天(9/27)將會連播多部由他所主演的經典電影（包含《賭俠》、《整蠱專家》、《暗戰》、《失孤》、《俠盜聯盟》、《新少林寺》）邀影迷們和不老天王劉德華一起過60歲生日。