新北市教育局今舉辦師鐸獎教師「愛的連線疫齊打拚」表揚活動，因應疫情與6位師鐸獎得獎教師遠距連線，其中今年退休的莒光國小校長邱承宗曾一手打造新北市第一所都會型英速魔法學院，也是第一批實施雙語實驗課程學校的推手，全面推動雙語教育，提升學生英語學習品質，同時積極參與各項教育政策制定及推動、擔任各項輔導團召集人，傾盡全力去實踐教育愛。

邱承宗在校服務逾40年，過去和校長一起為教育打拚的學校同仁集合了「得獎10篇」，都是影響同仁們最深的10句校長勉勵名言，以影片方式幽默呈現心目中的校長，最後由校長的兒子現身影片，述說校長除奉獻於學校教育外，更致力家庭教育，在孩子心目中身為一家之主的父親，在家庭教育中的重要角色，帶來滿滿驚喜與感動。

淡水國小老師郭炎煌致力於藝術教育，在他的教育路程中，常以教育前輩們的教學理念砥礪自己，並帶領學生為施乾文化廣場設置的公共藝術，將淡水之美帶進孩子教育的故事；大豐國小音樂老師林曉筠，則用音樂帶領孩子體驗世界。

福和國中老師施妙旻擅長多元的英文教學，讓學生有滿滿的回憶，今年剛考上松山高中的鄭博謙同學現身影片中，回憶之前老師教他用iPad製作名人演講心得報告，還有小說「小王子」的內容介紹，讓他更愛英文，甚至在會考中英文科拿到滿分，如願考上理想的高中。

達觀國中小老師吳自輝和已畢業的陳忠信同學現場視訊連線，住在三峽的忠信回憶自己國中時和幾個同學家裡離學校比較遠，主任每天不畏路途遙遠開著車來載他們去學校，自己也因為主任的用心開始回到上學的常軌，後來參加學校角力隊，每天都練到很晚，主任擔心他們的安危還會不辭辛勞開車載他們回家，在他的心中留下被關愛的種子。

瑞芳高工老師趙雅靜曾經教過的陳宇其同學現身影片，他表示因為老師鼓勵，讓自己考上心中理想的大學，這次主動邀集老師教過的學生們一起恭賀老師榮獲師鐸獎，還手工製作贈送精美禮物，跟老師約定自己4年後一定會順利畢業，繼續在人生大道上努力。

教育局長張明文表示，為感謝得獎老師對教育的奉獻，特別邀請復興商工速寫隊為得獎教師量身打造Q版人物像拼圖，象徵新北師鐸獎教師不斷在教育現場帶著孩子「拚夢想、拚未來、拚教育」。