一進入世界宗教博物館，走在朝聖步道，讓人心靈沉澱、寧靜下來。（圖由世界宗教博物館提供）

信仰伊斯蘭教的穆斯林馬幼娟，2021年接下世界宗教博物館館長重任。（圖由世界宗教博物館提供）

由靈鷲山開山住持心道法師創立的世界宗教博物館，今年11月9日將迎接20歲的成年禮。信仰伊斯蘭教的穆斯林馬幼娟，今年接下館長重責大任。一位大和尚、一位穆斯林，因為宗博館這個跨越宗教藩籬的平台而有機會共事，展現的正是世界宗教博物館「尊重、包容、博愛」的創館理念，也彰顯博物館「愛與和平」的核心價值。

曾任職於廣告行銷、博物館、文創、教育等領域的馬幼娟，擅長跨界整合，將文化資產創造出新的品牌價值，締造亮眼營收績效。遙想20年前，在朱銘美術館工作時，因館際交流，走進剛開館的世界宗教博物館，她說，不論從地理位置、交通便利性，或是由紐約RAA（Ralph Appelbaum Associates Inc.）設計團隊打造博物館的軟、硬體設施，還請到知名的建築教育學者漢寶德擔任館長，只能用驚艷與羨慕來形容。

馬幼娟說，即便經過20年的歲月，宗博館的設計、燈光、動線規畫，還是跟得上目前的潮流趨勢，像寶石般耀眼，及撼動人心；打破宗教隔閡，定位為生命教育的心靈博物館，尤其是生命之旅廳展示了初生、成長、中年、老年、死亡及死後的世界，五大生命階段，都讓她非常佩服。

她表示，博物館隱身於百貨公司樓上，從喧囂的滾滾紅塵中進到館內，就有一股療癒感，身心舒暢，讓人心靈沉澱、寧靜下來，在疫情不安的氛圍中，特別需要一個喘息的安定空間，世界宗教博物館就是最佳選擇。她想起之前在徬徨心煩時，走上朝聖步道，看到牆柱上的箴言，似乎能為困頓的人生找到解答與方向，十分奇妙。

馬幼娟認為，世界宗教博物館超越宗教的界限，探究生命的起源、過程和意義，是一個可以和自己對話、和公眾對話的心靈場域。創館以來，肩負宗教交流、生命教育、藝術文化三大使命，也累積了不少成果。她笑稱彷彿是被佛陀任命的穆斯林，今年正式加入世界宗教博物館團隊服務，將傳承心道法師創建博物館的初衷，以專業經理人的角色推動館務，站在前人的肩膀上，擦亮宗博館這塊招牌。