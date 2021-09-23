一輛貨櫃曳引車23日午10時許行駛在桃機路段，疑未注意路段限高，擦撞桃機第二航廈登機通廊跨越橋下方裝飾板，所幸未造成人員傷亡。（陳麒全攝）

一輛貨櫃曳引車23日午10時許行駛在桃機路段，疑未注意路段限高，擦撞桃機第二航廈登機通廊跨越橋下方裝飾板，所幸未造成人員傷亡。（陳麒全攝）

員警於11許將貨櫃曳引車引導至台4線離去。（陳麒全攝）

員警於11許將貨櫃曳引車引導至台4線離去。（陳麒全攝）

一輛貨櫃曳引車23日午10時許行駛在桃機路段，疑未注意路段限高，擦撞桃機第二航廈登機通廊跨越橋下方裝飾板，所幸未造成人員傷亡，桃機公司表示，初步研判跨越橋結構主體未受損，沒有安全疑慮。

航空警察局表示，上午10時25分許保安大隊第二隊第一分隊接獲民眾報案，一輛由航站北路往國道方向行駛的貨櫃曳引車，在航站北路第二航廈登機通廊跨越橋下32號柱前發生交通事故，航警局派出交通事故處理小組至現場處理，經查40歲阮姓駕駛測試並無酒駕情況，但駕駛自稱不知道相關高度限制，才會誤闖釀禍。

航空警察局表示，員警於11許將貨櫃曳引車引導至台4線離去，由於貨櫃車未經允許進入機場道路，將依交通管理處罰條例開罰，至於賠償部分由當事人跟機場公司自行處理。

桃園國際機場公司表示，誤闖的貨櫃車疑未注意航站北路有限高4公尺標誌，在行駛中撞擊造成通廊側邊裝飾板損壞，桃機公司獲報後，立即派遣維護人員進行排除與清理作業，初步檢視研判跨越橋結構主體未受損，僅裝飾板外觀受影響，後續將由結構技師進一步確認，並依據警方調查肇事責任求償。

桃機公司指出，依規定總載重量3.5噸以上之大貨車未經申請核准，禁止進入機場園區，另外，車輛限高為4米，因此高度超過4米（含載運貨物、貨櫃）的超高車輛，也嚴禁駛入機場園區，以防止類似事故再發生。