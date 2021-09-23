韓國朴姓女子愛上台灣江姓男子，兩人結婚後，家境富裕的朴女全力支持丈夫到國外接受機師培訓，自己帶兒子回韓國娘家。豈料順利當上機師的江男竟偷吃空姐，小三還代筆寫「休妻書」，讓朴女傷心欲絕、情緒崩潰，憤而向兩人求償200萬元。士林地院日前審結，判機師夫與空姐小三得連帶賠償50萬元。可上訴。

據ETtoday新聞雲報導，朴女與江男在英國相識相戀，2012年結婚育有一子。婚後江男到國外接受機師培訓，朴女則帶著兒子返回韓國娘家，一家三口開銷全由朴女負責，讓江男無後顧之憂、專心受訓，順利於2016年當上機師。

豈料，朴女去年4月突然收到江男傳給她的「休妻書」，追查之後發現，丈夫與一名吳姓空姐傳訊「互訴情衷」，就連「休妻書」也是吳女寫的，再由丈夫翻譯成英文給她。傷心欲絕的朴女委託徵信社抓姦，果然逮到兩人出入摩鐵，掌握證據後，提告求償200萬元。

偷吃機師與小三空姐雙雙認了姦情，只認為請求金額明顯過高，請求駁回。士林地院審理認定兩人侵害朴女配偶權明確，不過審酌雙方身分地位、名下財產後，判2人連帶賠償朴女50萬元。可上訴。