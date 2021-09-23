有「國民AV女優」之稱的28歲日本女優三上悠亞，雖身高不到160公分，卻擁有甜美的臉蛋與傲人的F罩杯，由女團身份轉戰AV界後便大受歡迎。近日努力經營個人YouTube頻道的她，在更新的影片中大方曝光工作側拍，秀出凹凸有致的火辣身材，令網友們再度噴鼻血。

三上悠亞於本月18日正式發行第9本個人寫真集《You are here》，為了替寫真集宣傳，她也在近日於個人YouTube頻道上，公開了當時的側拍過程及造型。只見影片中，三上悠亞與攝影團隊特別飛往沖繩，一抵達拍照現場便開始工作，三上悠亞在其中換上多套性感的比基尼以及俏皮的髮型，之後甚至脫掉外衣只穿著一件浴袍上陣，並將領口大開大膽秀出飽滿的半球曲線與前凸後翹的好身材。

過程中，三上悠亞曾累倒在床上呼呼大睡，可愛的睡姿也被先前誤傳是她男友的經紀人給拍了下來，小睡片刻後又繼續拍攝，敬業的態度受到大批網友的支持，紛紛留言：「好喜歡這種影片，可愛的三上悠亞」、「請經紀人好好照顧我們的女神」、「希望你能一直這麼開心，我一定會買寫真集和日曆」、「累了請好好休息，也要一直甜美下去」。

三上悠亞在頻道上公開寫真集的側拍畫面。（圖／YOUTUBE）

這幾日，網路上也流出她在寫真集中所拍攝的大尺度辣照，公開的照片她疑似全裸，趴在床上露出性感深溝與翹臀曲線，加上無辜又可愛的表情，再度電得粉絲直呼「太性感了」、「好美又好辣」、「女神從不讓人失望」。