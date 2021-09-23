民眾黨三民服務處主任李佳玲今更火力全開，用「聽你在浩」說文解字，嘲諷王浩宇「形容一個人為了自身利益與目的，不停的在毫無根據下栽贓抹黑別人，讓人嗤之以鼻。別人根本不相信他的胡說八道，自己還一直浩一直浩，讓人覺得同情。相近詞為『浩飽傷閒』，意旨吃飽太閒。」（柯宗緯翻攝）

民眾黨三民服務處主任李佳玲今（23）日在臉書公開嗆，前民進黨桃園市議員王浩宇特地到她的臉書留言「我的三民區對手？」李怒回，一個遭選區選民唾棄的被罷免議員，認為可以勝過目前民進黨在高雄市三民區的議員，獲得民進黨的提名？（柯宗緯翻攝）

台灣民眾黨近來積極布局地方，瞄準明年大選。高雄市已評估有11個選區都將參選，其中有意參選三民區的民眾黨三民服務處主任李佳玲今（23）日在臉書公開嗆，前民進黨桃園市議員王浩宇特地到她的臉書留言「我的三民區對手？」李怒回，一個遭選區選民唾棄的被罷免議員，認為可以勝過目前民進黨在高雄市三民區的議員，獲得民進黨的提名？

2022大選還有1年多，但煙硝味四起。王浩宇日前公開表態，有意角逐高市三民區議員後，近來動作頻頻，一下與同選區時代力量現任議員林于凱槓上，最近又與民眾黨三民區市議員擬參選人李佳玲掀筆戰。

回顧這起事件，最早是9月20日李佳玲在臉書以「鳳梨、釋迦、蓮霧接連遭禁止，抗中保台下農民應何去何從？」為主題發表評論，王浩宇就在底下留言「今年蓮霧都還沒有收成，就已經可以有蟲？國民黨不敢罵中共，民眾黨也是？我的三民區對手？」

李佳玲今更火力全開，用「聽你在浩」說文解字，嘲諷王浩宇「形容一個人為了自身利益與目的，不停的在毫無根據下栽贓抹黑別人，讓人嗤之以鼻。別人根本不相信他的胡說八道，自己還一直浩一直浩，讓人覺得同情。相近詞為『浩飽傷閒』，意旨吃飽太閒。」

李佳玲直批，擁有「中華民國史上首位遭罷免通過的直轄市議員榮譽勳章」的前桃園市議員王浩宇前來我的粉專留言關心我的動向：他表示「我的三民區對手？」

李佳玲納悶說，王浩宇如此信心滿滿，一個遭選區選民唾棄的被罷免議員，認為可以勝過目前民進黨在高雄市三民區的議員，獲得民進黨的提名？是在打臉說一個被罷免的議員都可以做的比現任三位民進黨議員好嗎？難道他要加入台灣民眾黨和我競爭民眾黨的提名？還是他已經準備以無黨籍的身分參選高雄市議員選舉？

李佳玲認為，王浩宇雖然遭到眾多桃園市民的罷棄，但還是歡迎他投入高雄市的選戰。況且以他根本無心在自己選區的前科來看，其實王浩宇，你何必屈就在一個區，大可以直接投入高雄市長選舉民進黨的初選。以你博愛的程度、對全國的批判監督，相信一定比市長陳其邁更暖。

李佳玲直言，當初的罷韓，民進黨三民區三位議員康裕成、何權峰、鄭孟洳傾洪荒之力，協助罷掉了所謂「不適任、做不好」的韓國瑜，現在又是如何評論及面對在桃園「不適任、做不好」的被罷免議員來自己選區攪和呢？別雙標啊民進黨！