籃球場重新開放，球友雖遵守防疫規範，卻沒隨手帶走垃圾。（金山區公所提供）

金山區公所在磺港籃球場裝設監視器，嚇阻棄置垃圾的民眾。（金山區公所提供）

疫情疏緩，9月16日籃球場再度起用，磺港籃球場為新北市金山區使用率最高的戶外籃球場，大量球友回到球場，雖遵守防疫規範，卻留下保特瓶、食物包裝袋等垃圾，令清潔隊員為之氣結，金山區公所獲里長反映，日前已在球場裝設監視器，希望嚇阻沒有公德心的民眾，並作為後續追究的依據。

金山區長廖武輝表示，磺港籃球場場地設備完善，還有夜間照明，長久以來都是金山區年輕學子及社團、協會熱門打球的地點，每月平均人次將近600人次，暑假期間更可多達1000人次。

廖武輝說，為了方便民眾垃圾放置，公所去年在球場內設置垃圾桶，9月16日疫情疏緩，籃球場再度起用，民眾打球人數回升，熱愛籃球運動是好事，但是民眾打完球離開時沒有將自身帶來的垃圾放置垃圾桶也沒有帶走，製造環境髒亂，所以公所隔天與清潔隊及磺港里長共同會勘後，立刻加裝移動監視器，呼籲民眾共同維護籃球場環境，才能維持大家打球的品質。

金山區清潔隊長蔡惟光表示，有關磺港籃球場屢遭民眾隨意棄置廢棄物，金山區清潔隊已於17日架設監視器，倘查獲有隨意棄置廢棄物之行為人，將依廢棄物清理法最高處新臺幣6000元，並將研議將違規照片做為現場告示，以茲警惕。

磺港里長許明熙表示，在金山區有磺港球場這麼好的場地，是大家的福氣，希望大家懂得珍惜共同維護，裝設監視器開罰單不是目的，還是希望嚇阻沒有公德心的民眾，維持球場環境的清潔人人有責。