社群網站臉書公司（Facebook）科技長施洛普佛（Mike Schroepfer）今天說，他即將卸下職務，明年由臉書實境實驗室資深主管博斯沃斯（Andrew Bosworth）接任。

博斯沃斯在臉書公司帶頭研發擴增實境（AR）與虛擬實境（VR），產品包括虛擬實境遊戲的Oculus Quest頭戴式裝置。

任職臉書13年的施洛普佛在臉書發文說，他明年將以兼職方式擔任臉書首名資深研究員。

博斯沃斯創立臉書的擴增暨虛擬實境編制，2020年改稱「臉書實境實驗室」（FRL）。

臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）在部落格張貼一封寫給員工的信，他說：「博斯沃斯做為我們的下一任科技長，將繼續領導臉書實境實驗室，監管我們的擴增實境、虛擬實境及相關工作，同時在過渡期間，也會有幾個其他團體加入博斯沃斯的團隊。」

祖克柏在信中說：「這是我們廣泛努力協助建造元宇宙（metaverse）的一切基礎；我很高興這此一工作未來是由博斯沃斯領導。」「元宇宙」是指結合數位和真實世界的共享空間，可透過不同裝置進入。（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）1100923