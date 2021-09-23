雲林縣某職校50餘歲陳姓男老師，23日上午8點許被發現在學校廁所輕生身亡，校方表示，陳老師在學校服務已20餘年，去年曾到醫院精神科求診紀錄，最近請假1個月調適心情，沒想到今天突然到學校，還在辦公室用筆寫下舉辦校運會的相關事宜，學校目前已啟動師生輔導機置，安撫師生情緒。

陳姓老師最近因心情不穩定，在中秋節前向學校請假1個月，學校擔心他的情況，22日還派人到他台南住處開導他，23日清晨5點許，監視器錄到他開車到校，但並未從正門進校，而是從側門或圍牆進校，並在辦公室寫下舉辦校運會的相關事宜。

校方指出，學校老師在上午8點許檢查廁所清潔狀況，發現陳老師在廁所內無生命跡象，馬上施以人工呼吸急救並送醫，但仍回天乏術，警方封鎖現場調查，並未發現打鬥相關痕跡，初步研判應是輕生。

校方說，陳老師在校工作認真，很受學生歡迎，去年學校得知其精神狀況不佳，即經常關心輔導，沒想到還是發生不測，目前已啟動師生輔導機制，安撫師生情緒。

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