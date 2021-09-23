加入CPTPP將面對日本核食談判 綠委看法不一。本報資料照

台灣22日已正式遞出加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）申請，連民進黨立委鄭運鵬也認為，加入CPTPP，台灣必須面對日本核食品進口問題；但民進黨立委陳亭妃今表示，這題跳太遠，如果用核食的議題，模糊台灣申請CPTPP的過程，這是很可惜的。

行政院長蘇貞昌今主持行政院會時表示，台灣想要融入區域經濟，CPTPP會是一重大進程，惟在相關法規與制度上還需要協調，期望已最快速度完成所有準備，讓台灣融入國際社會。

鄭運鵬今認為，台灣想要加入CPTPP，接下來就一定會面對日本福島核食進口的談判，這是科學問題、是國內政治問題、也是影響台灣加入CPTPP的受惠產業成長問題。

他說，從TPP到CPTPP，這個夥伴協議已經從美國主導變成日本主導了，日本是個重視承諾與信用的國家，從奧運延期一年還是忍痛舉辦，面對財務損失、疫情失控、國民責難等等困境也義無反顧，菅義偉首相可能也因此放棄連任，全世界就可以想像日本對於福島核災後長達幾十年的復原與振興，絕對不是時間過了就算了，也不會是國內自己做農業補貼就算了。

他認為，未來的一段時間，是台灣回到國際舞台的關鍵時刻，CPTPP的進程是一個很重要的指標，從和日本的良好夥伴關係出發、從亞洲太平洋出發、從經濟合作出發，第一步站穩，模式建立，其他國際參與空間就更容易比照辦理。

他表示，只要進入福島周邊食品的實質討論，在野黨們一定比照美國豬肉，不惜代價群起攻之，這是執政黨應該承擔的執政成本，如果因此無法加入CPTPP，台灣失去的會更大更遠，相信未來國人會有更成熟的考慮。

不過陳亭妃認為，台灣現在是提出申請的階段，這個問題一跳好像跳太遠了，所有的內容跟程序還要繼續討論，到底未來要如何面對台灣內部的問題，跟申請CPTPP的過程，如何能夠做一個很好的連結，其實都還要繼續討論，現在就探討這個問題似乎太快了，會模糊焦點。