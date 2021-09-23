《推薦賽事 : 9/25(六)，09:40 休士頓太空人@奧克蘭運動家(系列賽首戰)》距離美國職棒季後賽僅剩不到兩週，奧克蘭運動家目前在美聯外卡仍落後多倫多藍鳥3場勝差(統計至9/22)，本季晉級季後賽的機會越來越渺茫。而對於運動家最殘酷的是，本週末將在主場與天敵休士頓太空人進行三連戰，運動家本季對戰太空人戰績是4勝9敗，在主場更僅有1勝6敗，系列賽首戰即使推出王牌孟塔斯(Frankie Montas)應戰，但低迷的團隊進攻，恐怕仍難以抵擋狀態火熱的太空人。

運動家9月的場均得分雖然高達5.6分，但大多分數都是面對戰力較差的隊伍刷來的，長打貧瘠及得點圈把握度不高的問題依舊存在。運動家7月底交易來的明星外野手馬提(Starling Marte)雖然有提升打線威脅性，但三壘手查普曼(Matt Chapman)持續不振卻嚴重拖垮團隊攻勢，本季查普曼得點圈打擊率僅有0.219，不僅無法保護前一棒歐森(Matt Olson)，也屢屢成為進攻斷層。此外，運動家日前雖然從讓渡名單中撿回前美聯全壘打王戴維斯(Khris Davis)，但戴維斯的長打能力幾乎已消失殆盡，對於運動家團隊進攻並沒有太大助益。

太空人陣中艾圖維(Jose Altuve)及古里爾(Yuli Gurriel)的得點圈打擊率都接近3成，團隊得點圈打擊率也是全聯盟最佳的0.273，雖然長打能力不如過往幾季強勢，卻依舊能憑藉著優異的基本功繳出勇冠聯盟的場均得分(5.34)。而近期太空人也將小聯盟好手希瑞(Jose Siri)拉上大聯盟，希瑞今年在3A展現出色的長打能力，升上大聯盟後僅27個打數就打出4支全壘打，如果能讓希瑞常駐先發打線，對於太空人進攻絕對是如虎添翼。

運動家此戰的先發投手孟塔斯今年投出生涯年，投球局數(174局)與勝場數(12勝)都是生涯新高，明星賽後先發12場繳出10場優質先發，是運動家能繼續保有季後賽希望的主要功臣。而太空人預計將會派出老將葛林基(Zack Greinke)主投，本季邁入職業生涯第18年的葛林基壓制力大不如前，每9局被全壘打數1.5支是是菜鳥球季後的新高，但葛林基本季相當幸運，隊友在他先發出場時，平均每9局能替他攻下高達5.44分，因此葛林基本季帳面上仍有11勝，也是職業生涯第12個拿到雙位數勝投的賽季。

運動家主場鈴盛競技場(Ring Central Coliseum)本季堪稱是投手天堂，場均僅出現0.862支全壘打，是美聯所有球場中產量倒數第二少的，因此對於容易挨轟的葛林基，也有了一道天然屏障。而孟塔斯雖然近況不錯，但打線兇猛的太空人本季面對如孟塔斯這類型的強力投手(Power Pitcher)時，團隊攻擊指數高達0.759，因此筆者預期打線串聯度佳的太空人會讓孟塔斯面臨不小的麻煩，加上運動家貧攻問題依舊存在，筆者看好太空人能繼續輾壓運動家，而太空人本季在客場的讓分玩法過盤率超過5成(51.4%)，因此建議投注「讓分玩法-客讓分勝」。