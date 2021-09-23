國道3南下大溪段小自客行進中突冒火 急停路肩整車燒光 13:572021/09/23 中時新聞網 戴志揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道3大溪段小自客行進中突冒火，急停路肩整車全燒光。(翻攝國道即時監控影像) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道3號南下61.7公里大溪路段，今（23）日下午1時7分許，發生一起火燒車意外，一輛黑色轎車在行進中突然冒煙起火，駕駛緊急將車停放至路肩後，整輛車冒出熊熊火光及濃煙，桃園消防局獲報後，立即派遣水箱車前往灌救，目前已順利將或是撲滅，幸未造成交通阻塞，目前警方及消防單位正調查詳細起火原因。 色軍官好忙 左手握方向盤右手搭肩女同袍問「多久和男友做」 女星梁佑南愛子酒吧遭砸被打成腦震盪 5嫌落網犯案原因曝光 #國道3號 #大溪段 #大溪南下路段 #小客車起火燃燒 #路肩 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中秋連假自小客拋錨險阻通行 林口警烈陽下暖心推車超感人 14:572021/09/21 寶島 國3北上土城段4車連環車禍 一度回堵8公里 08:592021/09/23 社會 連假最後1天 蘇花路廊上午運行順暢 午後恐陸續湧入北返車潮 12:082021/09/21 生活 國道5號湧收假車潮 避開9大地雷路段 04:102021/09/21 社會新聞 桃園後花園過嶺重劃區「豐湛5」 罕見2字頭精緻宅搶攻首購族 09:002021/09/23 房市新訊 男子為攔計程車闖馬路 忠孝地下道前遭車撞飛 14:052021/09/22 社會 驚悚撞飛瞬間曝光 2移工酒駕雙載違規遭撞雙亡 酒測值嚇人 14:522021/09/21 社會 享受電能未來不用高門檻 Hyundai Kona Electric EV300試駕 11:002021/09/23 汽車情報-新車試駕 公路總局預估 今日上午10點起出現返家車潮 11:302021/09/21 生活 染疫女留學生中南部趴趴走 路過彰化曾進保養廠修車 15:192021/09/21 生活 史話》大陸搶救還來不及──九二一憶往思今之3（郭冠英） 07:002021/09/22 兩岸史話 中秋國5車潮 預估晚間10時紓解 13:102021/09/21 生活 濃煙直竄！國3彰化系統大貨車起火狂燒 駕駛秒跳車 12:002021/09/22 社會 社會熱門新聞 中秋節3歲女童鎖車內活活悶死 鄰居爆料：父母跑去打麻將 - 社會 重機停「貨車裝卸區」挨罵爛貨 騎士澄清網讚：他是文盲 - 社會 老闆每月「嘿咻」女員工4至5次 偷吃4年正宮發現真相崩潰 - 社會 韓國富家女養台灣尪 他當上機師帶空姐摩鐵大戰還寫休妻書 - 社會 雲林職校驚傳教師陳屍廁所 嚇壞師生急輔導 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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