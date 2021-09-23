國道3號南下61.7公里大溪路段，今（23）日下午1時7分許，發生一起火燒車意外，一輛黑色轎車在行進中突然冒煙起火，駕駛緊急將車停放至路肩後，整輛車冒出熊熊火光及濃煙，桃園消防局獲報後，立即派遣水箱車前往灌救，目前已順利將或是撲滅，幸未造成交通阻塞，目前警方及消防單位正調查詳細起火原因。