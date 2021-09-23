今天在大聯盟場上紅雀以10：2大勝釀酒人，他們近期拉出一波11連勝，上一次有這麼長的連勝已經是20年前，目前它們穩坐外卡榜第二名，戰績是82勝69敗，領先紅人4.5場勝差，若能繼續維持狀態，進軍季後賽希望濃厚，也有望再度上演「不死鳥」傳奇。

1⃣1⃣ straight wins for the first time in 20 years. 🔥https://t.co/bwTdD9GYRE pic.twitter.com/9sB80keUn4 — MLB (@MLB) September 23 2021

本季紅雀迎來洛磯巨星三壘手阿瑞納多(Nolan Arenado)，雖然他的關注度不如以往，但還是默默用強悍的守備與打擊幫助球隊往上爬，本季至今他563打數有145支安打、33發全壘打，幫球隊貢獻103分打點，打擊率是.258，與上季在洛磯的.253差不多。

除此之外他更與前「蛇王」高施密特(Paul Goldschmidt)和隊史傳奇鐵捕莫里納(Yadier Molina)組成堅強連線，本季至今三人的表現都還不錯，另外40歲先發投手溫萊特(Adam Wainwright)迎來回春表現，本季出賽30場拿下16勝7敗，自責分率僅2.89，是球隊一大驚奇。

今天紅雀在場上痛擊已進季後賽的釀酒人，首局泰勒歐尼爾(Tyler O'Neill)敲出2分打點全壘打，這是他本季第29轟，他這場連同2局二壘安打，5打數2安打貢獻3分打點，打擊率.282。次局紅雀猛灌4分，除泰勒歐尼爾，二壘手艾德曼(Tommy Edman)和阿瑞納多聯手攻下4分，就此將比數拉開。

其中艾德曼打出的高飛犧牲打非常深遠，索沙(Edmundo Sosa)回來得分，貝德(Harrison Bader)展現驚人跑速從二壘直奔回本壘，相當精采，紅雀官方推特形容這球是個「Speed kills！」證明這球有多難，也有不少網友回應，有人更稱讚說：「從未看過這種跑壘！」看來已預約今日五大好球了。

Speed kills!@aybaybader just scored after tagging up at second on a sac-fly 😲 pic.twitter.com/FmiydlvNy9 — St. Louis Cardinals (@Cardinals) September 23 2021

接著紅雀在第4局又靠著阿瑞納多的高飛犧牲打拿下1分，今天他總計2打數2安打貢獻2分打點，表現完美。第7局上演光速跑壘的貝德再貢獻二壘安打添分，今天他5打數3安打1打點，並且跑回漂亮1分，第8局紅雀繼續強攻，高施密特擊出2分炮上演本季第27轟，徹底粉碎釀酒人。