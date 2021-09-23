18歲以模特兒身分出道的女星陳自瑤，轉戰戲劇圈後努力耕耘，推出過許多人氣作品，實力備受肯定，她還因接下真人實境秀而人氣飆升，因此受到廠商青睞，身兼多個品牌代言人，事業順遂的陳自瑤，感情上似乎缺了些運氣，星尪王浩信不僅爆出婚外情，還跟小三同場拿獎，傳陳自瑤終究難再堅強，情緒崩潰，被拍到孤身求醫。

在圈內發展得不錯的陳自瑤，2011年特地挑了11月11日上午11點，跟同為演員的王浩信結婚，隔年4月生下女兒，本以為一家三口可以長久幸福地生活，不料2017年王浩信與女星蔡思貝合作《踩過界II》爆出曖昧，夫妻倆婚變傳了多年，甚至今年初在「萬千星輝頒獎典禮2020」，三人都入圍而同場，但陳自瑤卻落得在台下看著老公與蔡思貝上台雙雙拿下視帝、視后，全程瞪大雙眼、眼神死，讓人看了好心疼，婚姻狀態又成為關注焦點。

據《香港01》報導，陳自瑤與王信浩婚姻生變傳言並非現在才曝光，盛傳兩人早已分居「名存實亡」，也幾乎不再同框，而婚姻狀態一直受到外界關注，但面對詢問皆以「私事」迴避，直到上個月底夫妻倆跌破眼鏡，竟一同出席周勵淇(Niki)的生日趴，等同破除婚變傳聞，但陳自瑤近日卻被拍到孤身前往尖沙咀的自然療法醫療中心，接受「髗骶骨治療法」。

報導指出，陳自瑤是該醫療中心常客，每次過去會作1個小時的療程，香港脊椎及運動創傷治療中心(HKSSTC)官網解釋，「髗骶治療」是一種透過觸診方式的另類療法，藉此激發自癒能力，達到減壓、止痛、促進健康的效果，改善神經、內分泌及消化系統，也會舒緩心情、情緒問題，應用症為焦慮症、慣性疲勞、抑鬱、失眠、身體疼痛等。