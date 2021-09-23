本週有三項網球比賽正在進行，分別是摩澤爾公開賽(Moselle Open)、阿斯塔納公開賽(Astana Open)以及WTA奧斯特拉瓦巡迴賽(J&T Banka Ostrava Open)，其中WTA奧斯特拉瓦巡迴賽屬於女子積分470分是本週三項比賽層級最高的賽事，2020年法網冠軍斯威雅蒂(Iga Swiatek)、兩屆溫網冠軍(2011、2014)克菲托娃(Petra Kvitova)以及東京奧運金牌得主班西克(Belinda Bencic)…等超級球星都前來共襄盛舉。

斯威雅蒂出生於波蘭今年才20歲，目前WTA世界排名第6，她在2020年法國網球公開賽獲得冠軍，成為歷史上首位獲得大滿貫冠軍的波蘭選手，也是自2005年納達爾(Rafael Nadal)以來最年輕的法網單打冠軍。延續去年強勢表現，斯威雅蒂今年分別在二月分的WTA阿德雷德巡迴賽(Adelaide International)以及五月份的WTA羅馬公開賽(Internazionali BNL d'Italia)都拿到冠軍，是本屆WTA奧斯特拉瓦巡迴賽的第一種子。

第二種子捷克女將克菲托娃今年31歲，目前WTA世界排名第10，發球以及強力的正手底線抽球是她最大的武器，也因此克菲托娃在草地球場出賽特別吃香，她在2010-2014年連續5年闖進溫網八強，並在2011以及2014年成功拿到冠軍。隨著球技以及經驗上的成長，近年來克菲托娃在硬地球場也有出色的表現，今年三月拿到與WTA奧斯特拉瓦同級別的WTA卡達巡迴賽冠軍。

瑞士好手班西克緊追在克菲托娃後頭，目前WTA世界排名第11，24歲的她至今在四大賽最佳成績是2019年美網四強，但今年在東京奧運奪金是前面兩位球員都沒有達到的成就。班西克無論在泥地、草地還是硬地出賽表現都不容小覷，是本屆WTA奧斯特拉瓦巡迴賽的第三種子。

班西克生涯與斯威雅蒂有兩次交手都在今年，年初的WTA阿德雷德決賽由斯威雅蒂獲勝、後來美網16強再次碰頭則由班西克復仇成功。班西克和克菲托娃目前共交手過6次，由克菲托娃4勝2敗較具優勢，兩人本週很有機會在四強賽碰頭！至於斯威雅蒂和克菲托娃至今都尚未碰頭過，兩人分屬WTA奧斯特拉瓦巡迴賽不同半部的籤表，若是在決賽相遇建議喜歡運彩的朋友們可以投注地主克菲托娃，因為斯威雅蒂儘管泥地少有敵手，但在硬地球場還是比較看好經驗老道的克菲托娃。