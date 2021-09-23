樂團「noovy」由主唱Shawn、吉他手JK、鼓手Mark、貝斯手Jacob組成，時隔1年推出新歌〈Before We Die〉，4位團員在這段期間皆完成兵役，開心暢聊軍旅生活，Mark自認私下很少哭，但在當兵時，特別感受到家人親情溫暖，某次收假後，忍不住在軍營崩潰大哭。

Mark憶起當天只放半天假，母親、哥哥仍特地開車去接他，全家人開車在軍營附近逛街聊天，結果一收假後，他獨自走在操場上，一想到家人瞬間爆哭，他笑說：「不知道為什麼，覺得滿不妙，情緒上很浮誇。」

Mark直到走回寢室裡，心情依舊崩潰，甚至哭到無法說話，一旁的弟兄都只能在旁邊關心，他最後慢慢平復情緒，感性說當兵期間對於親情感觸特別深，更思念、珍惜家人陪伴。

Shawn坦言當兵期間，改變很多心情、生活習慣等，有感而發，在新歌中寫下歌詞「會不會不能再逞強已經到了極限」，他透露過去個性習慣逞強，認為無論遇到什麼事，只要逞強一下就可以度過，但在一入伍不久後，他因為不習慣群體生活、心情鬱悶，導致嚴重焦慮，他發現自己真的「ㄍㄧㄥ」不住，更意識到自己脆弱面，因此傳了很長訊息給輔導長，經由安慰討論後，他學後適當抒發情緒，逐漸習慣當兵生活，也與當兵的弟兄們培養出好友誼。

樂團「noovy」近來推出新歌〈Before We Die〉。（鄧博仁攝）

樂團「noovy」團員Jacob（左起）、Shawn、Mark、JK，近來推出新歌〈Before We Die〉。（鄧博仁攝）