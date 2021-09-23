英超本週末為球迷獻上兩場超級大戲，絕對精彩可期。第一場是台灣時間週末(9/25)晚上7點半的榜首大戰，「藍軍」切爾西主場迎戰「藍月亮」曼城；第二場則是週日(9/26)壓軸，晚上11點半的「北倫敦德比」，「槍手」兵工廠坐鎮酋長球場，對壘「白百合」托特納姆熱刺。

切爾西是本季兩支開局最佳的球隊之一，前5輪4勝1和，進12球只失1球，與「紅軍」利物浦並列榜首，所失的唯一一球就是與利物浦1:1踢平。其他4場比賽都完封對手。曼城前5輪3勝1和1敗，進11球失1球的攻守數據不比切爾西差，開幕戰0:1不敵熱刺，孫興慜是本季唯一攻破藍月亮大門的球員。曼城隨後4輪未再失球，連兩場5:0大勝諾里奇和兵工廠，1:0小勝萊切斯特城，上週主場對南安普敦意外被逼和，全場控球比例63.9%，但射門16次只有1次射正，與「聖徒」互交白卷。曼城目前排名第5，但僅落後切爾西3分，本場勝負將直接影響兩隊排名。

藍軍本季以破隊史紀錄的9750萬鎊重簽比利時「小魔獸」盧卡庫(Romelu Lukaku)，效果立竿見影，他除了已進3球在隊內領先外，最重要的作用是能夠作為前場支點，扛住對方後衛拿到球協助隊友進攻，或者吸引對方後衛包夾而為隊友製造空檔。總教練圖赫爾(Thomas Tuchel)上季接任後，重用德國國腳魯迪格(Antonio Rüdiger)，也讓門將凱帕(Kepa Arrizabalaga)和門迪(Édouard Mendy)作良性競爭，大大提升防守強度。本季在攻守兩端的進化，已讓藍軍一躍成為奪冠熱門。瓜迪奧拉(Pep Guardiola)的曼城仍是球迷熟識的那支控傳型隊伍，後防有迪亞斯(Rúben Dias)一夫當關問題不大，但進攻上缺少一把尖刀，雖然攻擊點廣，一旦遇上密集防守仍可能一籌莫展。

切爾西主力陣容大致健康，只有門將門迪和中場普利西奇(Christian Pulisic)因傷缺陣；曼城方面則有較大隱憂，史東斯(John Stones)和拉波特(Aymeric Laporte)因傷缺陣，羅德里戈(Rodrigo)、京多安(Ilkay Gundogan)和津琴科(Oleksandr Zinchenko)上場的機會也不大。估計曼城仍會是控球較多的一方，但要攻破藍軍的大門並不容易，一旦遭到藍軍斷球可能就是一波致命反擊。本場主推總分2.5小，切爾西主勝，正確比數0:1(切爾西)或0:0。

熱刺已經連續5個賽季最終排名在槍手之前，北倫敦一哥儼然已經換人坐坐看。不過，兩隊對戰成績絕非一面倒，近5個賽季在聯賽交鋒，熱刺僅以4勝3和3敗稍稍佔優，而且槍手在聯賽主場對熱刺10連不敗，戰績6勝4和，上一次在主場落敗已是2009-10賽季。

熱刺本季開高走低，開季連3場1:0的勝利站上榜首，但接連兩場0:3的敗仗，排名已退居第7。熱刺的3個聯賽進球孫興慜就包辦2個，季前傳出轉隊風波的肯恩(Harry Kane)出賽4場仍顆粒無收。槍手狀況則剛好相反，開季3連敗1球未進，但接連兩場1:0的勝利止住頹勢，排名也由倒數第2升至13位。

槍手本週有扎卡(Granit Xhaka)解禁復出，上週因傷退場的左後衛蒂爾尼(Kieran Tierney)仍有75%機會上陣，槍手幾乎全員健康，今夏買斷的挪威中場厄德高(Martin Ødegaard)上週以漂亮的自由球破門為槍手奪勝，夏季轉會壓哨加盟的日本後衛富安健洋連2場先發也交出讓球迷滿意的表現。熱刺方面，主力也無太大傷病問題，只有幾名主要替補盧卡斯莫拉(Lucas Moura)、塞塞尼翁(Ryan Sessegnon)和貝爾溫(Steven Bergwijn)上陣成疑。

槍手的防守表現有好轉，但進攻不順仍待改善；熱刺同樣在進攻上陷入瓶頸，近2輪以及週中的聯賽盃防守表現都不佳。從兩隊近3季6場聯賽交手的紀錄來推測，「北倫敦德比」有5場雙方都有進球，有4場的總進球數落在2-3球，是可以考慮的選項。較看好和局，正確比數1:1或1:2(兵工廠)。