為配合防疫，新竹市天主教仁愛社會福利基金會5月起取消所有群聚勸募活動，導致募集資源不易，長期熱心社會公益的劉淙漢夫婦，獲知仁愛急需籌募經費，決定將「天使教堂，公益傳愛」義賣天使文旦所得，全數捐贈給仁愛作為身心障礙者的服務經費。

照顧弱勢不遺餘力的劉淙漢於2018年義賣文旦獲得熱烈迴響，今年持續與友善果園合作，支持當地小農經濟，邀請社會各界共同認購文旦捐助公益。

劉淙漢指出，位在新竹縣十二寮的天使教堂每年持續作公益，並將天使文旦義賣所得捐贈給公益團體，幫助社會弱勢族群，很感謝今年許多公司企業熱情響應義賣活動，有許多單位是從第1屆就開始大力支持。

目前活動已邁向第4屆，今年的天使文旦總共認購2703箱，義賣所得新台幣162萬1800元，全數捐贈給仁愛基金會購置廚房和教學設備以及支持近千位身心障礙朋友的服務經費。

仁愛基金會執行長林湘雅表示，感謝台大EMBA校友會院長何麗梅及劉淙漢夫婦在慈善視訊會議上宣傳義賣訊息，促使天使文旦認購快速圓滿達標，並將義賣所得捐贈給仁愛購置設備和服務經費，也要感謝苗栗青果產銷合作社的張仕育，從山上果園將文旦載運到城市，大家集眾人之力，接力送愛到仁愛。