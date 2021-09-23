結婚不只是兩個人的事，還要融入各自家族，不過國外卻有一名人妻透露，丈夫家族有一個獵奇的傳統，那就是他們會將過世親人的牙齒拔光，並且依照親疏關係，分送給所有親戚保存，此舉讓她難以理解，在表達不想參與後，卻惹怒丈夫，對方甚至貌似考慮離婚。

原PO在《Reddit》論壇上以「DeathTeethStory」為名，在「Am I the Asshole板」PO文透露，丈夫的家族來自英國西南方的威爾斯（Wales），約莫婚後一年，在丈夫的祖母葬禮上收到一個裝有臼齒的袋子，她才知道丈夫的家族會將過世親人的牙齒全部拔光，分送給親戚留念，並且依照與死者的親疏關係，決定該成員會獲得哪顆牙齒。

至於死者一生所收集到的「屍牙」，則會被統一收納在一個華麗的箱子內，最讓她震驚的是，裡頭裝滿了數千顆牙齒，顯示該傳統可以追溯到很多世代。

對於這項獵奇的傳統，原PO感到難以接受，也拒絕參與這項儀式，原因除了不想收藏過世親人的牙齒之外，更不希望自己亡故後，牙齒被拔光分送給其他親戚，且娘家人估計也無法接受和理解。

但對於她的決定，丈夫卻很不高興，認為這是讓後代緬懷已故親友的最好方式，強迫她必須參與。原PO最後也提到，經過這次的爭論後，丈夫似乎正在考慮離婚，讓她十分無奈。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「好像恐怖片的梗」、「作為一名在殯葬行業工作的威爾斯人，我從未聽說過這種事」、「聽起來很像是異教徒的文化」；不過也有人出言緩頰「老實說，這不是我聽說過的『最奇怪』或是『最殘忍』的儀式，這跟保存骨灰（骨灰盒、骨灰墜子、玻璃紀念品）或是成為器官捐贈者並沒太大區別」。