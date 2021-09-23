絕對武力CS:GO BLAST秋季總決賽小組階段（BLAST Premier Fall Groups）A組及B組賽事均告一段落，緊接著C組的賽事將在本周五晚間展開。各組晉級至小組決賽（Group Final）的隊伍，將於11月底齊聚丹麥參加最終階段的賽事，爭取BLAST秋季總決賽的冠軍獎盃。A、B兩組取得最終階段門票的隊伍包括A組的VIT戰隊、A星AST，以及B組的睡衣忍者NiP、BIG戰隊。

回到小組階段C組的賽事，以下提供開幕兩場賽事的分析：

9/24（五）22:30 OG戰隊@NaVi戰隊

C組開幕首場比賽由歐洲的OG，對上俄羅斯的NaVi。近況方面，兩隊近期都取得不錯的成績，前陣子剛結束的ESL職業聯賽（ESL Pro League），兩隊都是參賽隊伍，OG及NaVi兩隊同樣以小組賽第1的戰績（OG在B組、NaVi在C組）晉級淘汰賽，最終OG在準決賽中以0：2敗給VIT於4強止步、NaVi則在決賽中以3：2（決賽採BO5，即5局3勝制）的成績擊敗VIT，拿下ESL職業聯賽的冠軍寶座。地圖方面，觀察兩隊最近3個月的比賽，OG雖然在Inferno（勝率80%）有相當高的勝率，但也很有可能會在比賽B/P（禁用/選用）階段的第1輪被NaVi禁用，剩下OG較擅長的地圖有Dust2（勝率67%）及Mirage（勝率62%），不過NaVi對這兩張地圖也同樣熟悉；另一方面，NaVi在比賽用的7張地圖中，有3張的勝率在80%以上（Nuke勝率100%、Mirage勝率86%、Ancient勝率80%），而勝率差一些的Inferno和Dust2也分別有64%和55%的勝率，唯二不擅長的地圖應該是Overpass（勝率20%）及Vertigo（未曾選用），但OG對這兩張地圖同樣不熟悉，對比賽勝負的影響不大。本場比賽，兩隊的近況都不錯，不過OG缺少優勢地圖能與NaVi一拼，看好NaVi能以直落二拿下勝利。

推薦投注：

大小：小 2.5（局）勝

讓分：NaVi戰隊 －1.5（局）勝

9/25（六）1:30 COL戰隊@FaZe戰隊

C組開幕第二場比賽由兩支歐洲隊伍COL、FaZe交手。近況方面，兩隊差距不大，COL、FaZe同樣是ESL職業聯賽的參賽隊伍，在小組賽中都取得3勝2敗的戰績（COL在B組、FaZe在C組），雖然COL以分組第3的成績晉級，但也僅止步於淘汰賽第1輪的比賽（COL對上VIT以1：2落敗）；而FaZe則是以戰績排名第4止步於小組賽階段。地圖方面，在比賽B/P階段的第2輪結束時，推估Nuke（COL勝率67%）和Dust2（FaZe勝率67%）這兩張地圖會被選用，兩隊有機會在自己的優勢地圖中分別拿下1局。另外，考慮到前陣子還在效力FaZe的選手coldzera，現已轉會至COL並將在BLAST比賽中擔任先發，有熟悉FaZe的選手加入，有利COL拿下本場比賽的勝利。

推薦投注：

大小：大 2.5（局）勝

不讓分：COL戰隊 勝