「櫻花鉤吻鮭棲地復育造林」計畫22日及23日在武陵農場啟動。（陳淑娥攝）

「櫻花鉤吻鮭棲地復育造林」計畫22日及23日在武陵農場啟動。（武陵農場提供／陳淑娥台中傳真）

「櫻花鉤吻鮭棲地復育造林」計畫22日及23日在武陵農場啟動。（武陵農場提供／陳淑娥台中傳真）

武陵農場、雪霸國家公園與林務局結合慈心基金會與和泰汽車，22日及23日在武陵農場啟動「櫻花鉤吻鮭棲地復育造林」計畫，舉辦「植樹造林 復育回鮭」活動，共同宣誓串聯櫻花鉤吻鮭復育行動與願景。該計畫由武陵農場提供廢耕地11.2公頃，和泰汽車贊助植樹經費，預計明年底前完成1萬3000棵樹目標。

「復育回鮭」植樹活動今日包括退輔會副主委陳曉明、林務局長林華慶、內政部營建署主秘王東永、雪霸國家公園處長張維銓、武陵農場場長方正、和泰汽車本部長劉傳宏，以及慈心基金會執行長蘇慕容等蒞臨，藉由神聖植樹儀式，在山河大地見證下，共同種下象徵自然保育的希望之樹，開啟守護生態新里程。

武陵農場副場長胡發韜表示，農場對生態環境重視與守護，絕非一朝一夕，50年代農場成立之初，即由榮民前輩們成立「護魚巡守隊」，於夜間執行巡守護魚，用實際行動默默守護國寶魚「櫻花鉤吻鮭」，該支「護魚隊」極可能是台灣第一最早成立具有物種保育的「巡守隊」，更扮演對國寶鮭保存具劃時代的重要貢獻。

從過去學者生態調查得知，30年代櫻花鉤吻鮭曾經活耀於大甲溪上游所有流域，後因各種因素於80年代全國僅存武陵農場七家灣溪與雪山溪一帶，是牠們最後的歸宿與保活唯一的基地。

武陵農場指出，政府後為更完善的守護國寶魚於1992年成立雪霸國家公園，農場仍一秉榮民前輩守護國寶魚的初衷，與國家公園共同守護國寶魚與武陵自然生態環境，國寶鮭數量也從200多尾增加到1萬2587尾，成績斐然，農場倍感欣慰與榮耀。

林務局此次特別提供原生樹種台灣紅榨槭、青楓、尖葉槭、台灣蘋果、楓香、青剛櫟、森氏櫟、台灣杉、山桐子共3230株，作為櫻花鉤吻鮭棲地範圍植樹復育工作。

東勢處指出，自2002年起依據陡坡農用地及廢耕拆除處理計畫，持續收回梨山地區濫墾及占用土地，迄今總計收回393筆國有林地，面積426.28公頃；針對已收回之土地，同時盤點孔隙及劣化地，以國土保安為目標，原生適地適種為規劃，持續加強復育造林，共計造林面積481.25公頃。

同時在櫻花鉤吻鮭復育棲地七家灣溪、羅葉尾溪及有勝溪沿線，於1993年起執行七家灣溪保護帶造林計畫，並於有勝溪沿線收回濫墾地持續規劃造林，種植紅檜、楊梅、青剛櫟及紅榨槭等樹種，棲地復育面積共61.01公頃。