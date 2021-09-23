現在應該沒有人不認識水滴魚這種魚吧？水滴魚開始出現在我們的認知世界是從《海賊王》中（蜂編自己是這樣拉），草帽一伙往魚人島出發的時候出現的一隻醜陋、看起來軟軟的魚，很多人開始說那個是不存在於世界上的生物等等，但！想不到吧，水滴魚是真實存在在這個世界上的喔！水滴魚別稱憂傷魚、軟隱棘杜父魚、波波魚等，由於長著一副哭喪臉，被稱為全世界表情最憂傷的魚，生活在澳大利亞和塔斯馬尼亞沿岸，最深達1200米的海底當中，由於很難達到這種魚的棲息地，所以很少被人類所發現。

最醜動物冠軍搜尋關鍵字第一名居然是問能不能吃（圖片／BEEMEN蜂報）

這樣看起來軟趴趴的水滴魚，在網路中熱搜的關鍵字居然是「水滴魚能不能吃」是不是很震驚！畢竟水滴魚看起來就不好吃啊！但既然有很多人問我們就要來解答，因為水滴魚渾身由密度比水略小的凝膠狀物質構成，這些物質對人體有害，最好不要吃比較好之外！水滴魚是英國醜陋動物保護學會的官方吉祥物，也就是說牠是瀕危的動物，所以不能吃啊各位！為了保護瀕危的醜陋動物，還同時舉辦選醜比賽，真的是超可愛。

最醜動物冠軍搜尋關鍵字第一名居然是問能不能吃（圖片／BEEMEN蜂報）

那如果你跟蜂編一樣喜歡看這種醜得很可愛的生物（就是有特殊癖好？）的話，日本福島縣的水藍色福島水族館就有展示一隻看起來跟一般我們看到的水滴魚有點不一樣的水滴魚，牠看起來雖然刺刺的，但牠真的是水滴魚喔（嗡編：好像長痘痘）因為剛好被漁民捕獲就送進水族館，想要親眼見識牠到底醜的多可愛的人可以去日本福島縣的水藍色福島水族館找牠！