90年代「豐年果糖」電視廣告(影片源自Youtube)

曾是知名童星「糖糖」的女子蔡亞臻，與丈夫機車雙載等紅燈時遭追撞捲車底慘死。（翻攝畫面／李俊淇新北傳真）

知名童星「糖糖」（本名蔡亞臻），當年因拍攝「豐年果糖」廣告家喻戶曉，去年10月間她與楊姓丈夫騎機車雙載等紅綠燈時，遭後方廂型車追撞，蔡女當場捲入車底身亡，楊男則身受重傷。肇事李姓駕駛辯稱煞車失靈、過於慌張釀禍，新北地院審理後，依過失致死罪判處李男有期徒刑6個月。可上訴。

37歲的蔡亞臻，童年曾和謝祖武合作，演出「又見郵差來按鈴」、「郵差總是按對鈴」等連續劇，並拍攝多部廣告、舉辦演唱會，因「豐年果糖」廣告讓她一夕走紅，但她成年後已逐漸淡出演藝圈。

去年10月18日下午1時許，蔡女乘坐丈夫機車在新莊9號越堤道路口等紅燈，60歲李姓駕駛卻從後方高速衝撞蔡女機車，導致她與楊男被撞飛，現場機車零件散落一地，蔡女也因多處外傷、創傷性休克死亡。

李姓駕駛事後辯稱，自己因為要去見客戶，途中驚覺煞車失靈，又過於慌張，才未閃避連撞前方機車。檢方調查後認為，李男行為不只造成蔡女死亡、楊男重傷，就連前方一位32歲藍姓騎士也因衝撞而受傷，因此將他依過失致死、過失致重傷、過失傷害罪嫌起訴。

新北地院審理，考量李男犯後態度尚可，且有與家屬進行調解，但因金額無法達成共識而未能成立；審酌李男主動自首，因此依刑法規定予以減刑，另李男已與受傷的藍姓騎士達成和解，換得藍男撤告，因此依過失致死罪判處李男有期徒刑6月，可上訴。