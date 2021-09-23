台灣正式遞出加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）申請，民進黨發言人謝佩芬今表示，過去國民黨主席江啟臣、民眾黨主席柯文哲都曾公開表示應盡快加入，這是攸關台灣未來重要經貿戰略的決策，民進黨呼籲在野黨同心協力一起支持推動。

她說，CPTPP目前有日本、加拿大、澳洲、越南等11個會員國，多為我國重要貿易夥伴，占我國國際貿易總額超過24％。根據我國投入產出模型量化模擬結果，加入CPTPP，我國GDP將至少成長0.52％。此外，也可深化與成員國貿易關係、享有會員優惠關稅，有利於吸引台商或外資來台投資，確保台灣未來的競爭優勢及經濟安全。

謝佩芬強調，CPTPP輪值主席現為日本政府，目前人在美國訪問的日本外務大臣茂木敏充今日受訪時對台灣申請加入表示歡迎，也強調日本和台灣在自由、民主主義、基本人權和法治等基本價值上共享，也是具有緊密經濟關係的重要夥伴。

她指出，今年5月加拿大朝野共計102位聯邦參眾議員，跨黨派連署支持台灣加入CPTPP；澳洲前總理騰博也公開希望台灣加入，這些主要國家的表態，對於我國來說是非常正面的訊息。在國內部分，近期台灣各界都有加入CPTPP的呼聲，因此現在提出加入是最好的時機。

她說，政府為加入CPTPP已經準備多年，自2016年蔡總統上任後，就持續由行政院設立專責單位督導協調加入CPTPP事務，由專任的政務委員擔任總談判代表，負責協調規劃、推動與經貿自由化、洽簽經貿協定之協調與統籌規劃等工作，此外，也已經完成多項法律修訂，這些都是政府在各階段的準備成果。

謝佩芬表示，近來美中貿易及科技戰、新冠疫情大流行，已經使全球經貿環境出現重大變化，加入CPTPP將有助於加速國內產業轉型升級，期盼在野黨同心協力一起支持推動。