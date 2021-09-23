資深主播沈春華一向給人知性形象，她也樂於在網上談論時事、分享生活日常，而沈春華今（23日）就罕見曬出白紗照，透露是幾年前為了結婚周年到普吉島拍的，同時，沈春華也自曝照片修很大，並直呼：「我真的沒這麼瘦喔」。

62歲沈春華中午在臉書發文感嘆：「中秋過後 感嘆一年將過的心情加重」，同時，沈春華曬出白紗照，並寫下：「是幾年前到普吉島拍的 為了結婚周年紀念 瞞著先生 先斬後奏的秘密安排，所幸當年真的付諸行動，不然今日要如此自由旅行 可就難了，多變的時代 想做什麼 能做什麼 就去做吧！」

照片中，沈春華身穿白色深V無袖白紗，頭披著頭紗，沈春華對著鏡頭露出甜笑，她整個人超有氣質、仙氣爆棚，儘管白紗照散發滿滿女人味，不過沈春華還是不禁自嘲「修很大」，並笑喊：「攝影師都會修很美 我真的沒這麼瘦喔」。

網友則對沈春華婚紗照給予一片好評，紛紛留言讚：「再披婚紗，一樣的美麗喔！」、「令人欣賞的笑容和氣質~自然之美」、「好美麗的春華姊」、「不愧是才女沈姐 超及（級）棒的計畫的安排...好美好美喔」、「攝影師把您的美貌修的很自然美」。

資深主播沈春華一向給人專業、知性形象。（圖／本報系資料照片）

沈春華和老公胡鎮康結婚28年，夫妻育有一對子女，幸福組成一家四口，沈春華日前接受專訪時則透露，她現在更知道歲月寶貴，珍惜時光、怎麼降低與另一半衝突是共同課題，沈春華認為現在反而會有一種走過人生之後的恬靜「一起看看不同風景，彼此惺惺相惜、互相陪伴」。