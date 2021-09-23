大陸海關總署19日公告，台灣釋迦和蓮霧因多次檢出大洋臀紋粉蚧，20日起暫停輸入，為加強內銷，農委會今(23)日宣布「好釋連蓮」預購平台上線，鼓勵民眾共同支持國產釋迦及蓮霧。

農委會今日召開召開「好釋連蓮」預購平臺上線記者會，邀請全民及企業以行動力挺台灣農業，共同支持國產釋迦及蓮霧，多位立委也到場支持。

農委會主委陳吉仲表示，國內釋迦栽植品種以大目種及鳳梨釋迦為大宗，外銷量約占總產量23％，其中鳳梨釋迦主產期為12月至翌年4月，因具耐儲運特性，適合做為外銷品種；蓮霧則因應年節需求，利用生產技術調節主要供貨期為11月至翌年4月，外銷量約占總產量約9％，這兩項水果外銷大陸比例皆超過9成。

然而，大陸自9月20日起暫停台灣釋迦及蓮霧輸陸，預期造成產業衝擊，為確保農民收益，政府將以外銷、直銷、加工等措施多管齊下，搭配冷鏈物流系統，提升農產品質、增加消費量。

此外，為便利大眾支持國產鳳梨釋迦與蓮霧，特委農業科技研究院設置「好釋連蓮」預購平台，提高釋迦及蓮霧銷售量，並研擬推出以振興五倍券、農遊券購買釋迦及蓮霧之加碼方案，提升消費者購買意願，亦輔導業者開發多元加工產品及提升冷鏈技術，強化內銷通路及消費者對品質安全要求，並加強開拓國外新興市場。