BNT、AZ、莫德納疫苗同步開打，中央流行疫情指揮中心宣布，昨（22日）接種17萬6799劑，疫苗人口覆蓋率突破5成，是從3月22日全台開打疫苗6個月以來，達到5成的覆蓋率。

指揮中心發言人莊人祥表示，昨天全國累積接種17萬6799劑，主要接種的是AZ疫苗共4萬多劑；目前疫苗人口覆蓋率50.16％，劑次人口比57.95％。

另外BNT校園接種5縣市昨天搶先開打，莊人祥表示，包括台北、新北、桃園、台南、苗栗，共接種8822劑，其餘12縣市今天開打。