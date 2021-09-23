疫苗開打6個月 覆蓋率突破5成 14:222021/09/23 中時 王家瑜 、中時新聞網、 莊楚雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 疫苗開打6個月，昨天(22日)疫苗人口覆蓋率終於突破5成。(資料照／陳俊吉攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 BNT、AZ、莫德納疫苗同步開打，中央流行疫情指揮中心宣布，昨（22日）接種17萬6799劑，疫苗人口覆蓋率突破5成，是從3月22日全台開打疫苗6個月以來，達到5成的覆蓋率。 指揮中心發言人莊人祥表示，昨天全國累積接種17萬6799劑，主要接種的是AZ疫苗共4萬多劑；目前疫苗人口覆蓋率50.16％，劑次人口比57.95％。 另外BNT校園接種5縣市昨天搶先開打，莊人祥表示，包括台北、新北、桃園、台南、苗栗，共接種8822劑，其餘12縣市今天開打。 疫苗接種率 拚10月底達七成 BNT宜蘭開打 預估2周後覆蓋率近6成 #疫苗 #第一劑 #人口覆蓋率 #接種 #5成 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 BNT校園開打 侯關心視察 04:102021/09/23 地方新聞 台南昨1372名學生開打BNT疫苗 今510人請假 11:252021/09/23 生活 拜登加購5億劑疫苗捐贈中低收入國家 09:182021/09/23 財經 雲林國高中生開打BNT疫苗 首波1500餘人情況良好 14:502021/09/23 生活 5大疫苗將同步施打 蘇貞昌指示需謹慎「勿打錯疫苗」 12:412021/09/23 政治 還在拚第1劑 蘇揆：10月底達7成 04:102021/09/23 焦點要聞 日本第3劑疫苗擬12月開打 逾百萬醫療人員優先 12:402021/09/23 國際 新竹縣校園BNT今開打 首日5校4400多人接種 14:542021/09/23 生活 3＋11跳針 江嗆蘇不要那麼愛做官 04:102021/09/23 焦點要聞 15歲童星「樂樂媃媃」接種BNT 雙胞胎姊妹打完差別反應曝光 09:102021/09/23 娛樂 美FDA批准施打第3劑 3類人受惠 拜登被打臉 08:002021/09/23 國際 生活熱門新聞 家樂福出手了！紙本五倍券換一本變10倍 限量30萬份 - 生活 相差37年母子戀！59歲婦甜嫁小鮮肉 婚紗照曝光網全看傻 - 生活 10／1降為一級？ 指揮中心鬆口：八大行業將有條件開放 - 生活 電母颱風生成最新路徑曝！午後強降雨來襲 12縣市大雨 - 生活 BNT第十輪給誰打？莊人祥曝2接種對象 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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