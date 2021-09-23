雖然疫情控制良好，但基於最高規格防疫考量，中央銀行23日第三季理監事聯席會議，下午二點仍比照第二季採「行內視訊」舉行，會後記者會也同樣由總裁楊金龍透過視訊直播，向外界發布最新貨幣政策。

因應5月本土疫情升三級，6月的第二季理監事會配合防疫，採取視訊會議方式，儘管7月底已降至二級，且至今疫情已受控。但央行強調，基於防疫不鬆懈，23日的第三季會議，仍延續6月的視訊舉行，即理監事全數到行，分散在多個不同的會議室，再透過行內視訊舉行會議，維持降低群聚的效應。

央行指出，近二次會議均採行內視訊，不採遠端視訊，主要考量「會議性質不同」，因事關貨幣政策的重大決議，需有保密的必要性，且全數到行內開會，便有利於充份的討論。

本次第三季理監事會後記者會，也仍比照例行記者會的線上視訊方式舉行。央行表示，自2018年6月第二季理監事會後記者會首開直播，至今運作良好，讓各界在第一時間掌握最新的貨幣政策動向。

央行說明，即總裁楊金龍按照往例先進行報告的直播，各界均可至央行網站首頁點選觀看。且在理監事會議決議後，以簡訊通知發布新聞稿及記者會的時間，並將決議新聞稿及相關參考資料公布於央行網站，供各界查閱，隨後舉行記者會。