傳明（24）日將再有一批輝瑞／BNT到貨，不少民眾關心其接種對象。疫情指揮中心發言人莊人表示，若有疫苗到貨定會跟大家說明，同時他也透露，會從第九類40歲以下往下開，若疫苗數量夠，會再往64歲以下開放。

傳首批「客製化標籤」BNT明日到貨，莊人祥今（23）日於疫情記者會中指出，疫苗進貨的部分，只要有確定就會向大家說明，且疫苗運抵台灣後，需要經過封緘檢驗，再配送到各縣市，並會接著開設第十輪。

至於民眾關心第十輪的接種對象，莊人祥說，會先從第九類40歲以下往下開，屆時會視疫苗量，若第九類都打完後，會往64歲往下，逐年齡往下施打。

另外也有媒體問及第十輪是否有多種疫苗同時施打的可能？莊人祥則回應，第十輪部分，因疫苗還沒有來，所以規劃部分，會確認之後再對外公布。

BNT疫苗陸續投入12至17歲校園接種、第九輪及第十輪預約接種，莊人祥表示，由於年輕男性接種第2劑BNT後發生心肌炎機率較高，目前規劃先讓成年人接種完兩劑後，觀察心肌炎等不良反應發生的情況，再規劃是否讓青少年完成2劑接種，並且透露兩劑間隔可望縮短為6周。

BNT疫苗仿單明列，兩劑間隔至少21天，指揮官陳時中先前則說，國內BNT兩劑間隔將比照AZ和莫德納10到12周，但近日又透露「不排除縮短」；莊人祥今天則表示，目前規劃BNT兩劑間隔至少6周。