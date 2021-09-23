竹南鎮龍鳳漁港是苗栗最美麗漁港之一。（謝明俊攝）

後龍鎮合歡石滬是流傳百年的傳統漁法。（謝明俊攝）

苑裡鎮彩繪稻田今年2期稻作推出新花樣。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南慈裕宮是有4百年歷史的老廟。（謝明俊攝）

苗栗縣擁有綿延50公里的絕美海岸線，由北至南串聯竹南、後龍、通霄及苑裡等4鄉鎮，擁有西海岸最美漁港龍鳳漁港、票選最美日落大道、傳統石滬漁法、媽祖文化及吸睛的彩繪稻田等，苗栗縣政府在疫情緩解後，積極推動海線觀光，經由「慢魚海岸計畫」，加上即將推出的「苗南海地景藝術節」帶給民眾秋末別緻旅遊觀感。

縣府文觀局長林彥甫指出，「2021苗南海地景藝術節」即將在9月25日起推出長達1個月，邀請在地及國內外藝術工作者在通霄濱海遊憩區、苑裡濱海藝文中心週邊，展出近40件地景藝術創作，另邀請「慢魚海岸計畫」團隊加碼用海洋廢棄物創作地景藝術，並搭配深度體驗及藝文講座等活動，加上週邊愛心公路、通霄神社、白沙屯拱天宮及藺草編織、心雕居及彩繪稻田等景點，邀請大家來趟兼具知性與感性的戶外旅行，細細品味苗栗的在地藝文能量。

此外，苑裡鎮農會擁有專業且經驗豐富的彩繪稻田團隊，利用多色水道排列栽種，讓稻田變身美麗畫布，今年二期稻作以「祈福安康、台灣加油」為主題，請來「三官大帝」坐鎮，並新增「TAIWAN加油」及「Go away」圖樣，祈願病毒早日願遠離，觀賞期至11月初，現為最佳觀賞期。

苗栗縣長徐耀昌表示，苗栗縣除了營造慢食、慢遊、慢活的宜居環境，更積極推動地方產業及觀光旅遊發展，未來將以「慢魚海岸計畫」為基礎，結合生態景觀及休閒設施，打造海線4鄉鎮的旅遊一條龍，吸引更多人前來遊玩，呼籲大家做好防疫工作，來苗栗享受輕旅行的美好。