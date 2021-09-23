北市議會警政衛生委員會今質詢28億採購疫苗議題，憂心即使給預算也買不到疫苗，根本是假議題、政治操作。衛生局長黃世傑表示，因疫情爆發時認為需要第三劑，坦言不清楚有沒有管道，這是府方的政策，「疫苗變成話題，大家都在講」，被問到是用來炒話題？黃回「有點這樣的味道」。

台北市議會警政衛生委員會今早安排衛生局、市立聯合醫院進行年度工作報告，議員關注疫苗採購議題。黃世傑解釋，8月9日召開專家諮詢委員會，主席是台大兒童醫院院長黃立民，當初認為疫苗不足，他們認為是可以考慮（購買），後來在市長室會議討論，最後決定要買。

至於8月9日之後開了幾次會議，黃說細節沒有再談，目前疫苗主要蔡副在主責，但採購是衛生局，還會跟蔡副市長、府方討論。對於何時上網公開採購，黃世傑表示，疫苗採購不是純粹衛生局決定，預算通過應該是明年，制定政策、合約怎麼訂都要府方一起討論。

議員許淑華批評，編了預算之後都沒有討論如何購買？由誰購買？預算通過後年底就要處理，只剩三個月。黃世傑坦言，這方面不是完全掌握細節。許淑華說，疫苗覆蓋率不高的話，照北市邏輯，那乾脆買第二劑。黃指出，府方認為第一、第二劑由國家負責，遭許淑華虧說，你那麼厲害你們負責。

議員阮昭雄批評，已經有管道可以買嗎？若議會審過沒辦法執行，編預算幹嘛？根本是假議題、政治操作，很有可能根本看得到、買不到、打不到。黃說，當初覺得有需要，有沒有管道他不是很清楚，編預算屆時真的要買的話比較好應用，會不會去執行，「我想也有變數」。

議員王世堅強調，有一個說法是疫苗要由中央統籌，但他認為誰出的錢施打在誰身上，天經地義，又不是台積電、慈濟要捐贈給中央，法律問題要問清楚，若要交由中央統籌支配就無意義了。

對於疫苗是否交由中央統籌，黃世傑事後受訪指出，有很多細節問題，不是他一個人可以回答的，預算就是先編，到時候看怎麼運用，媒體追問，但是許多問題還沒釐清，如何讓議員通過預算？黃坦言，「沒錯啦，所以疫苗變成話題，大家都在講」，被問到是用來炒話題？黃回「有點這樣的味道」。

但他馬上解釋，強調不是真的要炒話題，是因當初疫情爆發，6、7月時疫苗不太夠，才有專家會議討論，當時的確覺得有第三劑的需求，特別是高風險族群，現在疫苗有買的也有國外捐贈，似乎比較充裕。