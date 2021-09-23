無畏新冠疫情嚴峻，星宇航空23日開航第10個航點新加坡，為部署東南亞航點網路版圖再下一成，未來將以每周三班往返，提供旅客飛航服務，新航線的首航儀式中，桃機也安排灑水儀式慶祝。（陳麒全攝）

星宇航空在首航儀式中，特別邀請新加坡旅遊局吉祥物萌小獅「Merli」參與，並贈送每位首旅客「萌小獅Merli造型行李吊牌」。（陳麒全攝）

無畏新冠疫情嚴峻，星宇航空23日開航第10個航點新加坡，為部署東南亞航點網路版圖再下一成，未來將以每周三班往返，提供旅客飛航服務，新航線的首航儀式中，桃機也安排灑水儀式慶祝。

星宇航空在首航儀式中，特別邀請新加坡旅遊局吉祥物萌小獅「Merli」參與，並贈送每位首旅客「萌小獅Merli造型行李吊牌」，旅客及地勤人員都開心的拿著星宇航空特製的手持字牌與吉祥物Merli合照。

首航班機JX731班機於23日上午9時20起飛，桃機也依往例，派出消防車為新航線首航進行灑水慶祝洗塵儀式，首航班機共有12名乘客搭乘，機上也有4噸的貨物運送，而回程也都是滿載。

星宇航空指出，近期新加坡及台灣的疫情控制得宜，且新加坡全國疫苗接種覆蓋率高，根據新加坡政府公告，即日起凡出發前21日皆停留於台灣的旅客，即可申請航空通行證（ATP），抵達新加坡機場後PCR採檢陰性即無須隔離，可以直接開始新加坡的行程。

旅客江小姐表示，三月從日本返台時，朋友就建議她搭乘星宇航空，當時對星宇航空的飛行體驗就相當驚艷，不但服務態度、飛機餐令人滿意，機上的安全影片也拍得很有意思，回國後，還特別跟家人分享星宇航空的飛行經歷，這次前往新加坡工作，得知星宇航空也增開新加坡航線，因此特別選擇搭乘星宇航空首航班機。

前往新加坡的工程師劉先生表示，以往台灣飛新加坡的航班不多，之前多是搭乘新加坡航空公司班機，往返新加坡航線若有更多的航空公司加入，未來將對乘客會更方便，星宇航空是新成立的航空公司，在服務方面口碑很好，這次也正好要前往新加坡工作，沒想到可以搭到首航班機，覺得很開心。

星宇航空表示，9月23日起，每週二、四飛航桃園─新加坡航線，10月起增為每週二、四、六飛航，未來將依市場需求滾動式調整航班。