台中榮總高齡醫學中心與急診部成立「急診長者友善照顧團隊」，並與東海大學開發「銀髮健康」APP，讓友善照護從醫院延伸到居家。（馮惠宜攝）

台中榮總高齡醫學中心與急診部共同成立「急診長者友善照顧團隊」，並與東海大學資訊工程學系教授楊朝棟團隊，開發「銀髮健康」APP，讓友善照護從醫院延伸到居家；72歲的劉伯伯有高血壓、糖尿病史，右膝退化，透過APP做健康管理現在到院復健，在家也可以天天跟著APP做肌力訓練，23日他現身說法，直讚「太方便了」。

台中榮總急診部主任林子傑說，根據統計該院急診65歲以上長者占45％到50％，而75歲以上長者也占35％，他認為，一般急診部門並非專為高齡長者而設計，在人口老化的過程中，眾多的高齡病人讓急診面臨重重挑戰，主要原因是高齡病人通常不是單一疾病，且後續出院的照顧問題也困擾許多家屬。

而台中榮總高齡醫學中心林時逸主任表示，高齡友善照顧必須整合多專業跨領域的醫療團隊，以「全人照護」為中心，不以「單一疾病」為侷限，因此榮總高齡醫學中心與急診部共同成立「急診長者友善照顧團隊」，並攜手東海大學資訊工程學系楊朝棟終身特聘教授團隊，開發「銀髮健康」APP，讓友善照護從醫院延伸到居家，落實「Cure」到「Care」的長期照顧不中斷。

林子傑說，該系統串連雲端病例，從高齡長者到急診後，立即可透過雲端先了解患者有無重複用藥的狀況，可以做為檢傷分類把關，該院在開始整合這樣的高齡整合照顧後，也發現病患三日內再進急診、三個月再進醫院以及三個月內死亡率等指標都有下降，顯示這樣的照顧機制，可以延緩長者失能，生活品質獲得提升。