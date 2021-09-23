大陸湖北襄陽市近日發現一處神秘洞窟，洞口還立有一塊石碑，上面刻有「奇仙洞」，且記載此處建於公元1862年，擁有近160年的歷史，讓當地人非常好奇，因此至洞裡查看，發現裡面景觀非常優美，宛如世外桃源，內部影像也因此曝光。

根據《梨視頻》報導，襄陽市保康縣馬良鎮雲旗山村近日發現一處地下洞窟，名叫「奇仙洞」，洞門為人工修建，用石條堆砌而成，從洞口附近石碑可知，此洞窟建於清朝同治元年（公元1862年），當時百姓為了躲避兵匪而修建，距今已有160年歷史。

走進洞穴後發現，洞內狹長且黑暗，不過走到10公尺處便豁然開朗，洞內有左右兩條石廊，洞深1200公尺、高度約5公尺，洞內常年恆溫16度左右，氣溫涼爽宜人，洞裡還有鐘乳石、石筍、石柱及鐘乳石花等，內部景觀非常壯麗。

馬良鎮雲旗山村治調主任盧必成表示，洞內有許多壯觀的鐘乳石，景觀絕佳，不僅如此，還有品質優良的泉水及魚類，開發價值極高。據了解，此類以地下溶洞修建的洞窟非常少見，目前襄陽一帶僅在保康縣發現這處，且在湖北省也極為少見，而碑文記載清晰，也為該鎮文化挖掘提供實物記錄。