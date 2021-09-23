黃姓送貨員去年6月26日端午節連假期間，開車與台糖小火車車頭發生擦撞，小貨車與火車車頭雙雙翻落排水溝中，黃男因此吃上公共危險罪官司，遭判刑5個月。（資料照）

黃姓送貨員去年6月26日端午節連假期間，開車與台糖小火車車頭發生擦撞，小貨車與火車車頭雙雙翻落排水溝中，黃男因此吃上公共危險罪官司，遭判刑5個月。（資料照）

有夠離譜！彰化縣22歲黃姓男子去年端午連假，開著小貨車行經彰化溪湖東螺溪堤岸道路旁時，無視前方糖鐵軌道上，有台糖小火車正緩緩駛來，且持續鳴笛12秒，竟仍未減速煞停，反而直接撞上火車頭，導致車頭和小貨車雙雙翻落一旁排水溝；彰化地院近日審結，依公共危險罪判黃男5個月有期徒刑，得易科罰金，仍可上訴。

根據簡易判決書，去年6月26日端午節連假第二天中午1時37分，黃男

駕駛自用小貨車，沿溪湖西勢里環河路西往東行，途經無看守人員管理且無遮斷器、警鈴、閃光號誌設備之鐵路平交道路口，竟未將速度減低至時速15公里以下，且並未於接近平交道時，在軌道外3至6公尺前暫停、看、聽鐵路兩方無火車來，反貿然以時速約60公里之速度逕行闖越上開鐵路平交道。

當時溪湖糖廠張姓員工，駕駛台糖小火車載運270名乘客由南往北駛至，並鳴笛示警，煞車不及，2車發生碰撞後，小火車出軌，車頭當場翻落路旁排水溝，黃男與張男均受輕傷，所幸火車上近300名乘客雖受到驚嚇，但並未受傷。

法官審酌，黃男違規闖越鐵路平交道因而肇事，雖非如故意行為之惡性重大，但確實有顯而易見之過失，所為應予非難，考量事故當時火車上有200多名乘客，且黃男迄今尚未與台糖公司達成和解、賠償損害；兼衡其自述為高職畢業、職業為送貨員等生活狀況，依刑法第183條第2項過失傾覆現有人所在之火車，處刑5月。