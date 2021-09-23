台灣本土降級後，國旅交通大鬆綁，台灣境內的郵輪旅遊，傳出復航申請文件已經在指揮中心，八大行業也傳出遞交防疫指引盼可恢復營業，對此中央流行疫情指揮中心證實，確實都有收到申請文件，但需要看防疫計畫來決定，尤其郵輪多達千人，且是在密閉空間，會參考國外作法。

網路傳出10月1日疫情警戒將會降到一級，對此，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，確實這階段二級警戒調整標準，前天有開會修正，但何時降級，要看疫情發展，以及民眾對於修改規定後的遵守情形來做評估。

至於郵輪部分何時可以鬆綁？發言人莊人祥表示，由於郵輪的旅客多達千人，而國內目前還是有不明感染源的病例，加上郵輪空間也比較封閉，這部分將會針對業者的防疫計畫評估，另外會在看其他國家針對郵輪的復航規定來做參考。

至於八大解禁，羅一鈞表示，目前列為禁止，須關閉場所中的業別，包括KTV、MTV等場所，目前經濟部已經針對這些業別制定指引，送到指揮中心，經過適度防疫與管理，就可以有條件開放。

是否開放？羅一鈞強調，一方面會衡量全國民眾疫苗接種後蓋率，另外就是落實防疫條件，尤其這些行業因為很多都是密閉空間，能不能遵守口罩戴好、保持社交距離等，是審核比較重要的部分，通過會再公布。