網紅四叉貓日前接種高端疫苗後，自費至診所檢驗抗體，卻引發診所違反《醫療法》的疑慮。中央流行疫情指揮中心今宣布決定給自費抗體檢驗開綠燈，前提是要符合4條件，包括醫事機構要向衛生局提出申請，經審核收費標準、能力合適，且在檢驗前後詳細說明檢測方式，讓民眾正確解讀，即可提供服務。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，昨日傍晚指揮中心召開血清抗體檢驗指引會議，邀請專家參與討論，得出4共識。開放民眾自費檢驗抗體，各醫事機構可向衛生局申請，經審核收費標準以及能力合適，就可以提供服務。

羅一鈞表示，自費檢驗指引會參考歐美的指引和建議，因檢驗結果結果無法完全等同於疫苗的防護力高低，醫事機構很重要的是在檢驗前後都要詳細說明檢測方式和結果的意義，讓民眾正確解讀。

另為避免染疫民眾尋求錯誤檢驗途徑，羅一鈞表示，第3是自費檢驗之前需要審慎評估疑似症狀、TOCC，若有染疫風險，就應做PCR檢測，而不是抗體。

此外，羅一鈞表示，是報告需載明使用FDA核可的檢驗，什麼試劑、什麼項目，比如S蛋白、IgG、IgM等，以及廠牌及結果。收費標準的部分，由於廠牌很多，沒有統一的標準或上限，依照地方提出的標準，依《醫療法》21、22條審核。他也提醒民眾，該打疫苗還是要打，不能因有抗體而忽略手部衛生、咳嗽禮節等防護措施。